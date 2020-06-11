Глава Ирландии поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ/Trend/ - Президент Ирландии Майкл Хиггинс отправил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Господин Президент.

От своего имени и от имени народа Ирландии передаю Вашему превосходительству и народу Азербайджана искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника – Дня Республики.

Пользуясь этой возможностью, Ирландия в столь чувствительный период выражает солидарность с Азербайджаном в достижении глобальных экономических возможностей, имеющих важное значение в обеспечении безопасности в жизненно важных для всех граждан планеты вопросах, а также в демонстрации приверженности обязательствам, связанным с климатическими изменениями, и осуществлении Целей устойчивого развития.

Пусть предстоящие дни принесут азербайджанскому народу мир, благополучие и счастье!", - говорится в поздравительном письме.