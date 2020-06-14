Народный художник Ариф Гусейнов: Возвращение великого лидера Гейдара Алиева спасло Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Возвращение великого лидера Гейдара Алиева спасло Азербайджан.

Об этом сказал Trend народный художник Азербайджана, профессор Ариф Гусейнов.

По его словам, 15 июня - особая дата для Азербайджана, ведь современная история страны напрямую связана с возвращением к руководству ею в июне 1993 года великого лидера Гейдара Алиева: «27 лет назад Азербайджан пережил второе рождение. Сегодня современный Азербайджан – это стабильность, динамично развивающаяся экономика, сильная армия. И все это благодаря мудрой и дальновидной политике общенационального лидера Гейдара Алиева».

Народный художник отметил, что начало 90-х годов прошлого века было сложным временем, однако великому лидеру Гейдару Алиеву удалось уберечь Азербайджан от неизбежной катастрофы и вывести его на путь стабильности и развития: «В основе успехов, достигнутых сегодня Азербайджаном во всех сферах, лежат идеи общенационального лидера Гейдара Алиева. Те, кто помнит начало 90-х, знают о ситуации в республике. Вывести страну из кризиса тогда мог только по-настоящему великий лидер. Вернувшись к руководству, мудрый, дальновидный и авторитетный государственный деятель Гейдар Алиев добился стабилизации обстановки в стране. Сейчас Азербайджан занимает достойное место на международной арене, демонстрирует стабильные темпы развития. Гейдар Алиев заложил основу динамичного развития Азербайджана, и сегодня эту политику успешно продолжают Президент Ильхам Алиев и Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева».

Делясь воспоминаниями о великом лидере, Ариф Гусейнов рассказал, что в начале 80-х годов вместе с другими деятелями культуры сопровождал Гейдара Алиева в поездке в Нахчыван.

"Гейдар Алиев всегда уделял большое внимание и оказывал огромную поддержку деятелям культуры и искусства. Он высоко ценил заслуги деятелей азербайджанской культуры. Гейдар Алиев был поистине феноменальной личностью, неустанная деятельность которого была посвящена служению родной стране и народу", - сказал народный художник.

(Автор: Джани Бабаева)