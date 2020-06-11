Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии в Хатаинском районе Баку подстанции «Ахмедли» ОАО «Азерэнержи» (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - 11 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии в Хатаинском районе города Баку 110/35/10-киловольтной подстанции «Ахмедли» Открытого акционерного общества «Азерэнержи».

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, подстанция «Ахмедли» полностью реконструирована, установленные здесь трансформаторы заменены новыми, все сооружения подстанции доведены до современного уровня. В ходе реконструкции построено также здание управления подстанции. Она будет бесперебойно обеспечивать электроэнергией население, социальные, экономические и промышленные предприятия в Сураханском, Хатаинском и Низаминском районах.

Президент Ильхам Алиев ввел в действие подстанцию «Ахмедли».

Президент Открытого акционерного общества «Азерэнержи» Баба Рзаев проинформировал главу государства о проделанной на подстанции работе.

Было отмечено, что установка современного оборудования повысила эффективность и мощность подстанции. Замена 3 старых трансформаторов новыми позволила довести общую мощность подстанции с 166 мВА до 240 мВА. Проведенная на подстанции реконструкция осуществлялась в особом режиме – без остановки ее работы, чтобы не возникали перерывы в энергоснабжении потребителей.

В целом, в последние два года по поручению Президента Ильхама Алиева, наряду с электростанциями, осуществляются широкомасштабные работы по реконструкции, ремонту и восстановлению и в передающей сети. В рамках подготовленной Программы реабилитации в этот период были реконструированы одна подстанция на 500, две – на 330, две – на 220 и десять – на 110 КВ, на 12 подстанциях проведены ремонтно-восстановительные работы.

Президент Ильхам Алиев: Здесь находятся крупные жилые массивы, как же старая подстанция обеспечивала питание всех этих объектов?

Баба Рзаев: Не обеспечивала.

Президент Ильхам Алиев: То есть, электричество подавалось с перерывами?

Баба Рзаев: Да, было очень плохо, постоянно были перебои. «Ахмедли» являлся источником аварии номер один.

Президент Ильхам Алиев: В Ахмедли и Гюнешли часто происходили аварии. Теперь их не должно быть.

Баба Рзаев: Иншаллах, никаких аварий не будет.

Президент Ильхам Алиев: Вводимая в строй эта подстанция охватит население в 300 тысяч человек. Кроме того, здесь много промышленных предприятий, общественных зданий. Поэтому данная подстанция имеет огромное значение.

Баба Рзаев: Господин Президент, «Белый город» - крупный проект. Там 3 большие 110-киловольтные подстанции, две из которых питаются отсюда.

Президент Ильхам Алиев: В последние годы в области энергетики проделана огромная работа, увеличились генерационные мощности, кроме того, вы восстанавливаете потерянные мощности. В ближайшее время мы отметим открытие теплоэлектростанции в Мингячевире после реконструкции. На самом деле это – заново отстроенная электростанция мощностью 2400 мегаватт. А также строительство подстанций. Именно поэтому Азербайджан сегодня занимает второе место в мировом масштабе по коэффициенту устойчивости обеспечения энергией. Причем об этом говорим не мы, а Давосский всемирный экономический форум. То есть, мы опередили многие развитые страны, и работы продолжаются. Новые подстанции открываются и в рамках моих поездок по районам. Недавно в Тертере и Агджабеди были открыты две подстанции. А сейчас – подстанция «Ахмедли», «8-й километр», «Хырдалан», «Бузовна», «Белый город».

Баба Рзаев: Господин Президент, по Вашему непосредственному поручению за последний год в Абшеронском районе были введены в строй 12 подстанций, в том числе «Горадил».

Президент Ильхам Алиев: Все наше электрическое хозяйство должно быть полностью обновлено и должно отвечать самым высоким современным стандартам. Ряд проектов завершился, но еще многое предстоит сделать, мы последовательно осуществим и эту работу.

Баба Рзаев: Большое спасибо, господин Президент. Хочу заверить Вас в том, что наши энергетики успешно выполнят определенную Вами стратегию по развитию энергетической отрасли, поставленные Вами задачи. Благодарим Вас.

Господин Президент, там, где позволяет территория, мы на основе самых современных технологий обеспечиваем подстанции на 110, 220, 330 киловольт такими открытыми распределительными установками. Однако подстанцию «Беюкшор» мы построили с закрытой GIS. Причем мощность данных подстанций составляет 80 и 240 мегавольтампер.

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Отметим, что в последние годы на основании поручений и указаний Президента Ильхама Алиева в нашей стране проводится большая работа, направленная на реконструкцию электроэнергетического хозяйства, применение новейших инновативных решений в этой области и, как результат, обеспечение населения бесперебойной электроэнергией. Как составная часть проделанной работы, на современном уровне реконструированы многие действующие подстанции. Одна из них – 110/35/10-киловольтная подстанция «Ахмедли».