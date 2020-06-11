В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю Дня Республики

БАКУ /Trend/ - Президент Республики Словения Борут Пахор направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Уважаемый господин Президент.

От имени народа Словении и от себя лично искренне поздравляю Вас по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики, рад передать наилучшие пожелания всестороннего развития и процветания Вашей стране.

Разрешите выразить нашу солидарность с народом Азербайджана в этот трудный период, когда мир столкнулся с пандемией COVID-19. Наша совместная борьба с пандемией еще раз подтверждает важность сотрудничества и солидарности на международной арене.

Уверен, что отношения между нашими странами будут и дальше развиваться в дружеской атмосфере в общих интересах, внесут вклад в укрепление мира, стабильности и взаимопонимания в регионе и за его пределами.

Уважаемый господин Президент, прошу принять мое глубочайшее почтение", - говорится в поздравительном письме.

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Президент Ирландии Майкл Хиггинс направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Господин Президент.

От своего имени и от имени народа Ирландии передаю Вашему превосходительству и народу Азербайджана искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника – Дня Республики.

Пользуясь этой возможностью, Ирландия в столь чувствительный период выражает солидарность с Азербайджаном в достижении глобальных экономических возможностей, имеющих важное значение в обеспечении безопасности в жизненно важных для всех граждан планеты вопросах, а также в демонстрации приверженности обязательствам, связанным с климатическими изменениями, и осуществлении Целей устойчивого развития.

Пусть предстоящие дни принесут азербайджанскому народу мира, благополучия и счастья!", - говорится в поздравительном письме.