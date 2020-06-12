На внеочередной сессии Милли Меджлиса обсудят семь вопросов

БАКУ/Trend/ - Сегодня будет проведено очередное заседание в рамках внеочередной сессии Милли Меджлиса (парламента), на котором будут обсуждены семь вопросов, сообщает в пятницу Trend.

Это законопроектов об исполнении государственного бюджета Азербайджана на 2019 год (второе чтение); об изменении в закон «О Судебно-правовом совете» (второе чтение); об изменении в Уголовно-процессуальный кодекс (второе чтение); о частичном изменении в административно-территориальном разделении Бабекского района Нахчыванской АР; о внесении поправок в законы «О санитарно-эпидемиологическом здоровье», «О недрах Земли» и «Об окружающей среде»; о поправках в Гражданский кодекс, Градостроительный и строительный кодекс, законы «О государственном реестре недвижимости» и «О рекламе»; о поправке в закон «О государственной пошлине» (первое чтение).

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)