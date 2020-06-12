Наследный принц Королевства Бахрейн поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ/Trend/ - Наследный принц Королевства Бахрейн, заместитель Верховного главнокомандующего, первый заместитель председателя Совета министров Салман бен Хамад Аль Халифа отправил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение.

Имею честь передать Вашему Превосходительству искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Вашей страны – Дня Республики.

Да ниспошлет Всевышний Аллах Вам крепкого здоровья и счастья, дружественному народу Азербайджана – прогресса и процветания", - говорится в поздравительном письме.