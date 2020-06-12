Наследный принц Королевства Бахрейн поздравил Президента Ильхама Алиева
БАКУ/Trend/ - Наследный принц Королевства Бахрейн, заместитель Верховного главнокомандующего, первый заместитель председателя Совета министров Салман бен Хамад Аль Халифа отправил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
"Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение.
Имею честь передать Вашему Превосходительству искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Вашей страны – Дня Республики.
Да ниспошлет Всевышний Аллах Вам крепкого здоровья и счастья, дружественному народу Азербайджана – прогресса и процветания", - говорится в поздравительном письме.
Лента новостей
Расширение «Южного газового коридора» может способствовать дальнейшей диверсификации поставок газа – Еврокомиссар
Хикмет Бабаоглу: Европарламент подтверждает незаконность деятельности Армении на оккупированных территориях Азербайджана
Али Ахмедов: С возвращением Гейдара Алиева был положен конец хаосу, анархии и экономическому упадку, созданным властью ПНФА-Мусават
Основная цель TRACECA - создание международного транспортного коридора, отвечающего требованиям XXI века
У границ Узбекистана с Кыргызстаном и Туркменистаном планируется создать две свободные экономические зоны
ЕБРР будет сотрудничать с Bank Respublika в рамках новой программы по повышению потенциала финансовых институтов
Двое студентов Бакинской высшей школы нефти были приняты на работу в ведущую швейцарскую компанию ABB
Меры по борьбе с коронавирусом серьезно отразились на международных автомобильных грузоперевозках - TRACECA
Число пассажиров ж/д Азербайджана сократилось на более чем 4 400 человек за 2 дня ужесточенного карантина