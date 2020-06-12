Сахиба Гафарова: День Национального спасения - поворотный момент в современной истории Азербайджана

Политика 12 июня 2020 16:59 (UTC+04:00)
Сахиба Гафарова: День Национального спасения - поворотный момент в современной истории Азербайджана

БАКУ/Trend/ - В ходе заседания внеочередной сессии Милли Меджлиса (парламент) 12 июня спикер парламента Сахиба Гафарова выступила в связи с Днем Национального спасения Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Trend, она отметила, что через несколько дней азербайджанский народ будет отмечать 15 июня - День Национального спасения. По словам спикера, это не просто праздничный день в календаре. Этот день имеет крайне важную общественную, политическую и историческую значимость. Сахиба Гафарова подчеркнула, что День Национального спасения - поворотный момент в современной истории Азербайджана, и воистину является днем спасения нашего народа и азербайджанской государственности. А основателем этой даты, его автором является архитектор современного Азербайджана - великий лидер Гейдар Алиев.

Председатель Милли Меджлиса отметила, что многие стали свидетелями угроз, с которыми столкнулось наше государство, и трагедий нашего народа в первые годы независимости. Политический хаос и анархия, глубокий экономический упадок и сепаратистские тенденции того времени угрожали недавно обретенной независимости Азербайджана.

"Высокая компетентность, лидерские качества, богатый опыт государственности Гейдара Алиева, пришедшего к власти в нашей стране в такой трудный момент при поддержке, доверии и по требованию народа, спасли Азербайджан от политических смятений и изоляции от мира. Наблюдающемуся в стране произволу был положен конец, и была обеспечена социально-политическая стабильность. За краткие сроки под руководством общенационального лидера начались коренные реформы, были заложены основы государственности. Параллельно с этим были сформированы идеологические основы общества, азербайджанская идеология была принята в качестве государственной. Были начаты радикальные реформы в связи с демократическим развитием и правами человека. Азербайджан начал развиваться как независимое, демократическое, правовое и светское государство. Гейдар Алиеву удалось сделать независимость Азербайджана вечной, непоколебимой и необратимой", - сказала Гафарова.

Спикер парламента подчеркнула, что исключительная значимость 15 июня также заключается в том, что история великого спасения начала писаться в этом здании - в Милли Меджлисе.

"Руководство великого лидера в нашем парламенте - яркая страница в истории азербайджанского парламентаризма. Азербайджанский парламент, который до того времени был центром политической смятений и борьбы маргинальных группировок, под руководством Гейдара Алиева стал храмом демократии, стратегическим центром для определения будущего пути развития Азербайджана. Именно в своем выступлении на заседании парламента 15 июня 1993 года великий лидер объявил будущую стратегию развития азербайджанской государственности и осуществил ее в последующие годы", - отметила она.

По ее словам, азербайджанский народ справедливо напрямую связывает сегодняшний успех, стабильность и процветание страны с историческим возвращением Гейдара Алиева.

"Фундаментальные направления развития нашей страны были определены великим лидером. Крайне отрадно, что исторический путь, который начался со спасения, успешно продолжается и сегодня. Сегодняшние развитие и прогресс нашей страны черпают силы из идей Гейдара Алиева, исходят из идеологии спасения. Благодаря многосторонней политике, проводимой под руководством Президента Ильхама Алиева, Азербайджан развивается, а в направлении государственного строительства достигаются значительные успехи. Будучи лидером в регионе Южного Кавказа, Азербайджан также признан надежным партнером в современной системе международных отношений. Сегодня с полной уверенностью можно сказать, что независимый Азербайджан - шедевр Гейдара Алиева, покоряющий самые высокие вершины", - добавила Гафарова.

Затем в зале заседаний парламента был продемонстрирован видеоролик, подготовленный отделом печати и связей с общественностью Милли Меджлиса по случаю 15 июня - Дня Национального спасения.

Далее депутаты поделились своими мнениями касательно этого события, подчеркнув его весомую роль и значимость в нашей национальной истории.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)

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