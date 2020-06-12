Шахин Мустафаев награжден орденом "Шохрат"
БАКУ/Trend/ - Президент Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о награждении Шахина Абдулла оглу Мустафаева орденом "Шохрат" за особые заслуги в развитии экономики Азербайджана.
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