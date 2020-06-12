Президент Ильхам Алиев поздравил королеву Великобритании
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил королеву Великобритании и Северной Ирландии Елизавету II.
"От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и дружественный народ Соединенного Королевства по случаю национального праздника Вашей страны – Дня Вашего рождения.
Пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья, Вашему народу – постоянного благополучия", - говорится в поздравлении главы государства.
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