Утвержден Протокол о продлении срока действия Соглашения между Азербайджаном и МККК

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении Протокола по продлению срока действия Соглашения между правительством Азербайджана и Международным комитетом Красного Креста от 1 июня 2000 года.

Распоряжением утверждается Протокол, подписанный в Баку 7 мая 2020 года о продлении срока действия Соглашения между правительством Азербайджана и Международным комитетом Красного Креста от 1 июня 2000 года.

Минюсту поручено осуществление положений данного Протокола после его вступления в силу.

МИД поручено уведомить Международный комитет Красного Креста о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления Протокола в силу.