Утвержден Протокол о продлении срока действия Соглашения между Азербайджаном и МККК
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении Протокола по продлению срока действия Соглашения между правительством Азербайджана и Международным комитетом Красного Креста от 1 июня 2000 года.
Распоряжением утверждается Протокол, подписанный в Баку 7 мая 2020 года о продлении срока действия Соглашения между правительством Азербайджана и Международным комитетом Красного Креста от 1 июня 2000 года.
Минюсту поручено осуществление положений данного Протокола после его вступления в силу.
МИД поручено уведомить Международный комитет Красного Креста о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления Протокола в силу.
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