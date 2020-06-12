Утверждено Соглашение о сотрудничестве в сфере образования между Азербайджаном и Китаем - Указ

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об утверждении Соглашения о сотрудничестве в сфере образования между министерством образования Азербайджана и министерством образования Китая.

Указом утверждено Соглашение, подписанное в Пекине 13 апреля 2020 года в сфере образования о сотрудничестве между министерством образования Азербайджана и министерством образования Китая.

Министерству образования поручено осуществление положений Соглашения после его вступления в силу.

МИД поручено уведомить правительство Китая о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления Соглашения в силу.