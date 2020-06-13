Генпрокурор Азербайджана: В органах прокуратуры проводятся серьезные реформы (версия 2)

(Первая версия опубликована в 12:02)

БАКУ/Trend/ - В органах прокуратуры Азербайджана проводятся серьезные реформы по повышению эффективности работы.

Об этом в статье, опубликованной в официальных СМИ, сказал генеральный прокурор Кямран Алиев, сообщает в субботу Trend.

Алиев отметил, что в связи с указаниями и рекомендациями Президента Азербайджана 12 мая 2020 года был утвержден План действий по Генеральной прокуратуре, и предпринимаются эффективные меры по их выполнению.

"В Плане действий предусмотрены конкретные меры для выполнения каждой задачи, возложенной на органы прокуратуры. В связи с выполнением задач, исходящих из указаний главы государства, начались серьезные реформы по повышению эффективности работы в органах прокуратуры, за короткое время проведены структурные и ряд кадровых преобразований, и в настоящее время этот процесс интенсивно и успешно продолжается", - сказал генпрокурор.

По его словам, предстоящей задачей является формирование современной, динамичной, более оперативной и профессиональной прокуратуры, отвечающей требованиям времени.

«С этой точки зрения прокурорский контроль над процессуальной деятельностью должен быть усилен, качество предварительного следствия повышено, борьба с преступлениями против безопасности государства, нарушениями прав и свобод человека усилена, применены серьезные меры борьбы со всеми проявлениями коррупции в государственном и частном секторах, работа защиты государственного обвинения в судах поднята на качественно новый уровень, достигнуто соблюдение сбалансированной политики наказания, уделено особое внимание формированию единой судебной практики в этом направлении, и в целом углублено участие прокуратуры в надежной защите прав и свобод человека», - подчеркнул Алиев.