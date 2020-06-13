Лейла Абдуллаева: Призываем власти Армении готовить население к миру

БАКУ/Trend/ - Начальник управления пресс-службы МИД Лейла Абдуллаева прокомментировала совместное заявление членов Европейского парламента в связи со строительством третьей автомобильной дороги, соединяющей Армению и Нагорно-Карабахский регион Азербайджана, сообщает в субботу Trend со ссылкой на МИД.

Она отметила, что члены Европарламента - председатель делегации в Комитетах парламентского партнерства ЕС и стран Южного Кавказа, член Европарламента Марина Калюранд, постоянный докладчик Европарламента по Армении Траян Бэсеску и постоянный докладчик Европарламента по Азербайджану Желяна Зовко еще раз подтвердили позицию международного сообщества по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту: «Все члены международного сообщества, за исключением Армении, являющейся государством-агрессором, однозначно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Азербайджана в рамках международно признанных границ, и многочисленные решения и документы, принятые международными организациями, в том числе, резолюции Совета безопасности ООН, требуют полного и безоговорочного вывода армянских сил со всех оккупированных территорий Азербайджана. Мы приветствуем позицию членов Европарламента, основанную на международном праве, а также на итоговом решении Совета Европейского союза (ЕС) от 11 мая 2020 года в связи с политикой «Восточного партнерства» после 2020 года. Уважение к международному праву, в том числе территориальной целостности, к независимости и суверенитету, является нашим общим обязательством для создания демократического, благополучного и стабильного пространства. Эта позиция также озвучена в соответствии с фундаментальными и институциональными правовыми нормами и ценностями, принципами самого ЕС».

Что касается наблюдаемой в Армении паники, то Абдуллаева напомнила, что совместное заявление членов Европарламента лишь констатирует факты, ничего более: «Мы призываем власти Армении готовить население к миру, вместо того, чтобы тратить время на то, чтобы подвергать сомнению решительную позицию международного сообщества. Добиться устойчивого мира, безопасности, стабильности и процветания в регионе можно только после устранения последствий армянской агрессии, обеспечения вывода вооруженных сил Армении с азербайджанских территорий, восстановления территориальной целостности Азербайджана в рамках признанных на международном уровне границ и обеспечения прав и основных свобод сотен тысяч вынужденных переселенцев-азербайджанцев».

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)