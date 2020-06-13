Азербайджанские студенты, обучающиеся за рубежом: Господин Президент, мы благодарны Вам за то, что постоянно находимся в центре Вашего внимания

Политика 13 июня 2020 15:02 (UTC+04:00)
Азербайджанские студенты, обучающиеся за рубежом: Господин Президент, мы благодарны Вам за то, что постоянно находимся в центре Вашего внимания

БАКУ/Trend/ - В адрес Президента Азербайджана Ильхама Алиева пишут благодарственные письма также наши студенты, обучающиеся за рубежом. Они выражают признательность главе государства за внимание и заботу о них.

Как сообщает Trend, Эльвин Джамиль, получающий образование на финансовом факультете Государственной экономической академии имени Д.А.Ценова в городе Свиштов Болгарии, в своем письме пишет: «В результате распространения коронавируса (COVID-19), охватившего весь мир, закрытия границ, а также того, что я являюсь единственным азербайджанцем в городе, в котором живу в настоящее время, мне пришлось столкнуться с некоторыми проблемами. Однако, уважаемый господин Президент, Ваши поручения и указания, связанные с нами, в это непростое время нашли свое отражение в реальной жизни. Посольство Азербайджанской Республики в Болгарии не оставило меня и других студентов без внимания и поддержки. Защита и сохранение генофонда каждого народа и нации намного важнее экономических, социальных, культурных и других вопросов. Защищая здоровье нашего народа, Вы обеспечили существование государства и нации не только на сегодня, но и на дальнейшие столетия. Еще раз выражаю Вам глубокую признательность и благодарность. Желаю Вам здоровья, успехов в деятельности во имя нашей нации и государства».

Студент Эльвин Бабаев, получающий образование в городе Добрич Болгарии, выражает свою благодарность главе государства следующими словами: «Целью моего письма является выражение Вам признательности. Я Вас очень благодарю за то, что в этой трудной ситуации оказали помощь нам – студентам. Забота, проявляемая здесь о нас, очень радует всех нас. Несмотря на то, что находимся в зарубежной стране, мы не ощущаем себя одинокими. Все это радует нас. Желаю Вам успехов в Вашей деятельности. Да будет доволен Вами Аллах!».

В письме студентки из польского города Краков Айгюль Мамедовой говорится: «Уважаемый Президент господин Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева, я, Айгюль Фарман гызы Мамедова, как студентка, проживающая и обучающаяся в городе Краков Польши, хочу особо подчеркнуть, что наблюдаю в социальных сетях, информационных порталах за осуществляемой Вами внутри страны и за рубежом работой. Несмотря на то, что вирус COVID-19 парализовал сотни стран, основываясь на решительных, оперативных решениях, принятых Президентом и Первым вице-президентом Азербайджанской Республики, могу сказать, что наши граждане могут гордиться главой государства, который принимает такие решения. Вы также проявляете заботу о студентах, находящихся за пределами страны, вдали от семьи. В результате Вашей этой заботы мы получили помощь. Из Польши в Азербайджан были организованы два чартерных рейса как для студентов, так и для сотрудников. Убеждена, что нас еще ожидают фундаментальные решения и стратегия, направленные на то, чтобы наша экономика стала сильнее, чем во многих европейских странах, повышение человеческого капитала, являющегося источником инновационных идей. Еще раз от своего имени выражаю Вам глубокую признательность. Надеюсь, что в ближайшем будущем Вы также будете гордиться моими успешными шагами, как молодой азербайджанки».

Еще один наш студент, обучающийся в городе Краков, Хикмет Набизаде, выражая Президенту Ильхаму Алиеву признательность за постоянное внимание о наших студентах за рубежом, пишет: «Господин Президент, в период пандемии коронавируса Вы уделяете постоянное внимание о наших студентах, обучающихся за рубежом, в такой сложной ситуации оказываете им как моральную, так и материальную поддержку. Ваше постоянное присутствие с людьми народом и осуществляемая Вами социальная политика полностью отражают эту реальность. Лидер находится со своим гражданином в самые критические времена, а гражданин – со своим лидером. Господин Президент, Ваш призыв «Вместе мы сильнее!» на долгие годы станет симфонией победы нашей страны. Мы всегда с Вами! Уважаемый господин Президент, как студент, я высоко оцениваю Ваши заслуги и заслуги Мехрибан ханым. Еще раз выражаю Вам глубокую благодарность за все это внимание, заботу и поддержку».

В письме Васифа Гурбанова из Республики Польша говорится: «Господин Президент, выражаю Вам и Первому вице-президенту Мехрибан Алиеве благодарность за проявленное к нам внимание во время пандемии. Для меня, как гражданина Азербайджана, проживающего за рубежом, большая честь ощущать это внимание в эти трудные времена».

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