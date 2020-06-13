В Азербайджане выявлено 352 новых случая инфицирования коронавирусом, вылечились 196, скончались 2 человека - Оперативный штаб
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено 352 новых случая инфицирования коронавирусом, вылечились 196, скончались 2 человека.
Об этом в субботу сообщили Trend в Оперативном штабе при Кабинете министров Азербайджана.
На сегодня в стране выявлены 9 570 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 5 309, скончались 115 человек. В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 4 146 человек.
За прошедший период в Азербайджане для выявления коронавируса были проведены 375 759 тестов.
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В Азербайджане выявлено 352 новых случая инфицирования коронавирусом, вылечились 196, скончались 2 человека - Оперативный штаб
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