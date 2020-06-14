Лейла Абдуллаева: В контексте нагорно-карабахского урегулирования Армения осталась в одиночестве

БАКУ /Trend/ - Заявление МИД Армении о мнимой оккупации бывшего Шаумянского района Азербайджана ясно показывает, что необоснованные территориальные претензии страны-агрессора Армении против Азербайджана не ограничиваются Нагорно-Карабахским регионом и семью прилегающими районами Азербайджана, которые в настоящее время оккупированы армянскими вооружёнными силами.

Как передает Trend, об этом сказала начальник Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики Лейла Абдуллаева, комментируя заявление МИД Армении в отношении бывшего Шаумянского района Азербайджана,.

"Бывший Шаумянский район Азербайджана был впервые создан в 1930 году в форме административной единицы, то есть Шаумянского сельского района, куда вошли в основном населённые армянами территории бывшего Гянджинского уезда. Этот район никогда не являлся частью бывшей Нагорно-Карабахской автономной области. В 1991 году решением Верховного Совета Азербайджанской Республики он был упразднён и включён в состав Касум-Исмаиловского района, которому в свою очередь было возвращено историческое название Гёранбой", - отметила Л. Абдуллаева.

Пр ее словам, тот факт, что МИД Армении обвиняет Азербайджан в оккупации его собственных международно признанных территорий, в равной мере вызывает смех и мягко говоря недоумение.

Л. Абдуллаева напомнила, что ещё в 2015 году в 30-м пункте решения Европейского суда по правам человека относительно иска «Саргсян против Азербайджана» Суд отметил, что бывший Шаумянский район (Гёранбой) «заявлен НКР как часть её территории...».

"Принимая во внимание приведённые доводы, Суд установил в пунктах 134 и 139, что район является международно признанной территорией Азербайджана и, таким образом, иск Армении был отклонён. Данное заявление МИД Армении, направленное на то, чтобы отвлечь международное сообщество от вопроса о том, что именно Армения несёт полную ответственность за военную оккупацию Нагорно-Карабахского региона Азербайджана и прилегающих районов, нарушение фундаментальных прав сотен тысяч азербайджанцев, насильственно изгнанных с этих территорий, является грязным проявлением практики фальсификации фактов", - сказала Л. Абдуллаева.

Глава пресс-службы МИД Азербайджана подчеркнула, что это заявление страны-оккупанта вновь продемонстрировало всему миру, как на самом деле руководство Армении готовит свой народ к миру.

"В целом хотела бы отметить, что последние заявления МИД Армении направлены на эскалацию и так напряжённой ситуации. Трудно сказать, делают они это сознательно или от безысходности, так как на сегодняшний день очевидно, что в контексте армяно-азербайджанского нагорно-карабахского урегулирования Армения осталась в одиночестве. Нет ни одной страны да и силы в мире, кто не только поддерживал, но даже симпатизировал бы позиции армянской стороны. Может на последние заявления и комментарии МИД Армении оказывает давление сложная внутриполитическая ситуация в их стране, и они таким образом хотят показать твёрдость своего характера. Хотя логичнее было бы сесть с нами за стол и завершить переговоры в соответствии с теми предложениями, о которых неоднократно говорилось на всех уровнях", - добавила начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана.