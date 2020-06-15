Сахиба Гафарова: День национального спасения - это в прямом смысле слова история спасения азербайджанского народа и государственности (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - День национального спасения является переломным моментом в современной истории Азербайджана. Это в прямом смысле этого слова период спасения азербайджанского народа и государственности.

Как сообщает в понедельник Trend, эти мнения отразились в статье спикера Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахибы Гафаровой под заголовком "Переломный момент в современной истории Азербайджана", опубликованной в газете "Азербайджан".

Спикер отмечает, что распад Советского союза, просуществовавшего 70 лет, привел к изменению геополитической ситуации в регионе, и бывшие советские республики обрели независимость. Важнейшей стратегической задачей, стоящей перед Азербайджаном на данном этапе, было укрепление основ ее формальной независимости и обеспечение его существования как суверенного государства. Однако добиться этой высшей цели не удалось, и до 1993 года государственная независимость Азербайджана была условной. До июня 1993 года идеалы и стремления нашего народа к независимости не воплотились в жизнь из-за бездарного управления сменяющих друг друга некомпетентных властей, Азербайджан вновь столкнулся с угрозой потери суверенитета.

"Наблюдающиеся в тот период хаос, анархия, грабежи, произвол, преступные действия, совершенные в то время незаконными вооруженными формированиями, превращение Азербайджана в полигон для политического и идеологического противостояния зарубежных спецслужб, возникновение тенденций сепаратизма и раскола в некоторых регионах поставили под вопрос государственную независимость. Тотальный экономический кризис все больше усугублялся, устои государства пошатнулись. С другой стороны, расширялась политика агрессии Армении против Азербайджана", - говорится в статье.

Далее отмечается, что Гейдар Алиев сделал очень правильный стратегический выбор касательно будущего развития нашей страны, поставив ее на путь демократии, и определил парадигмы развития в качестве современной демократической страны. В краткие сроки под руководством общенационального лидера были начаты радикальные реформы и заложены основы государственности. Проводя последовательную политику в области правового и светского государственного строительства, великий лидер заложил прочную основу для установления основных принципов прав и свобод человека в стране, сформировал необходимые правовые институты и законодательную базу. Под его непосредственным руководством была разработана и принята всенародным голосованием Конституция независимого Азербайджана. После этого были начаты серьезные реформы для укрепления экономических устоев государства, усиления его экономической мощи, процесс либерализации экономики.

«На данном этапе внешняя политика Азербайджана была построена на совершенно новом уровне качестве, в результате проводимой прагматичной политики расширились отношения нашей страны с мировым сообществом, и международная изоляция, существовавшая в первые годы нашей независимости, была ликвидирована. В деле по строительству современной мощной армии были предприняты важные шаги, была проведена успешная операция в Горадизе, и часть наших земель была освобождена. В 1994 году был подписан сыгравший исключительную роль в экономическом развитии страны и составляющий базис диверсифицированной энергетической политики Азербайджана «Контракт века», который оценивается как одна из исторических заслуг Гейдара Алиева перед нашим народом, сегодняшним и будущим поколениями. Несомненно, это мог сделать только такой феномен с сильной волей, навыком государственности и бесконечной поддержкой народа, как Гейдар Алиев»,- подчеркивается в статье.

Спикер, напомнив, что в результате этих и других мер, предпринятых под руководством общенационального лидера Гейдара Алиева в 1993-2003 годах, задачи, стоящие перед государством, были успешно выполнены, отмечает, что общенациональный лидер сумел вытащить страну из водоворота гражданской борьбы и хаоса, глубокого экономического и социально-политического кризиса в сложный геополитический период, чтобы сделать независимость Азербайджана вечной, непоколебимой и необратимой. Сегодняшние высокий уровень развития и прогресс нашей страны черпают силы из идей Гейдара Алиева, и исходят из идеологии спасения. Одной из самых больших его заслуг является то, что он вырастил успешного политического лидера, который после него продолжает развивать Азербайджан, поднимать нашу страну на должный уровень среди мировых государств и успешно реализует большие проекты и широкомасштабные реформы, начатые в прошлые годы.

«То, что азербайджанский народ в 2003 году без колебаний поддержал историческое обращение великого лидера Гейдара Алиева «Я верю, что все судьбоносные вопросы, планы, дела, которые я не успел завершить, с вашей помощью и поддержкой завершит Ильхам Алиев. Я верю ему как себе, и возлагаю большие надежды на его будущее», также означало успешное продолжение великого пути победы, начавшегося со спасения», - подчеркивается в статье.