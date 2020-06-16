Состоялось открытие новой воинской части азербайджанской армии (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В соответствии с указанием Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева о повышении боеготовности и улучшении социально-бытовых условий личного состава Вооруженных сил, состоялось открытие новой воинской части, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

На церемонии открытия, в которой приняли участие министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства, был проведен осмотр штаба, столовой, медпункта, солдатской казармы, автостоянки, складов для хранения оружия и боеприпасов различного назначения, а также других объектов инфраструктуры.

На территории военного городка была проведена церемония открытия нового здания для семей военнослужащих.

Поздравляя семьи, министр обороны отметил участие Верховного главнокомандующего в церемонии ввода в эксплуатацию в поселке Говсан квартир для постоянного проживания, недавно переданных в пользование военнослужащим, и открытии жилого комплекса «Гобу Парк-3», особо подчеркнув, что комплексные меры, предпринимаемые в этом направлении, являются ярким примером внимания и заботы главы государства об азербайджанской армии.

По словам министра, открытие этой воинской части является очередным шагом, предпринятым для повышения боеспособности азербайджанской армии.

Отметив, что благодаря заботе Верховного главнокомандующего Вооруженными силами в последние годы в плановом порядке военнослужащие были обеспечены постоянными и служебными квартирами, министр обороны подчеркнул, что эта работа будет продолжительной.

Министр сообщил, что в этом году в разных регионах, в частности, в ряде воинских частей, дислоцированных в прифронтовой зоне, было сдано более 250 служебных квартир. К концу этого года планируется завершить строительство около 200 служебных квартир.

В ходе ознакомления с новым строением было отмечено, что пятиэтажное здание состоит из 60-ти полностью отремонтированных трехкомнатных квартир, в которых полностью налажена система коммуникации.

Было сообщено, что для здания построены насосная станция, бассейн, подстанция, установлены счетчики газа, воды, электричества, квартиры оборудованы кухонной и другой необходимой мебелью.

Территория ограждена и благоустроена, заложен асфальт, построен детский городок, установлены спортивные сооружения и водоочистительное устройство, выделено место для автостоянки. Созданы все необходимые условия для эффективного отдыха семей военнослужащих.

Обеспеченные квартирами военные выразили признательность Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Ильхаму Алиеву и руководству министерства обороны за проявленную заботу.

После вручения ключей от квартир военнослужащим, руководство министерства обороны ознакомилось с созданными условиями и поинтересовалось проблемами семей военнослужащих.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)