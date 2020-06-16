Группа азербайджанских миротворцев отправлена в Афганистан (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В соответствии с планом в ротационном порядке группа миротворцев азербайджанской армии отправлена в Афганистан для продолжения службы в составе миссии "Решительная поддержка", сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

Отметим, что миротворческая миссия азербайджанской армии в Афганистане началась с 20 ноября 2002 года.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)