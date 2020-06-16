Президент Ильхам Алиев присвоил почетные звания группе работников сферы здравоохранения
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о присвоении почетных званий группе работников сферы здравоохранения страны.
За заслуги в развитии азербайджанского здравоохранения нижеследующим лицам присваиваются почетные звания:
«Заслуженный врач»
Аббасова Назакет Салах гызы
Абдуллаев Ильяс Идрис оглу
Байрамов Али Алиаскер оглу
Асадов Чингиз Дашдамир оглу
Гасанов Кямиль Асиф оглу
Исаев Фиргет Магеррам оглу
Исмайлов Ильгар Камал оглу
Исмайлова Офеля Аледдин гызы
Гахраманова Самрат Мамед гызы
Гулиев Агаяр Аловсат оглу
Насиров Шахлар Яхья оглу
Назаров Джалил Орудж оглу
Назаров Фуад Джаббар оглу
Сафаров Аяз Гасанбек оглу
Сафаров Аледдин Ибрагим оглу
Тагиев Алекпер Солтан оглу
Тагиева Зияфет Теймур гызы
Юнусов Магомедамин Баба оглу
«Заслуженный медицинский работник»
Мамедова Джамиля Гасан гызы
Оруджева Хавва Аббасгулу гызы