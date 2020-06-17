Президенту пишут: Мы вновь убедились, что у нас есть руководитель, которому мы можем доверять в трудные дни

Политика 17 июня 2020 16:22 (UTC+04:00)
Президенту пишут: Мы вновь убедились, что у нас есть руководитель, которому мы можем доверять в трудные дни

БАКУ/Trend/ - В адрес Президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжают поступать многочисленные благодарственные письма граждан.

Trend со ссылкой на сайт Президента представляет ряд этих писем.

Вынужденный переселенец из Лачинского района Бахруз Мехралиев: «Господин Президент, великий лидер Гейдар Алиев всегда заботился о нас, вынужденных переселенцах. Да упокоит Аллах душу нашего великого лидера, память о нем всегда будет жить в наших сердцах. Когда Вы были избраны президентом, мы очень обрадовались, что наше будущее будет лучше и Азербайджан будет процветать, становиться краше день ото дня. Последующие события показали, что мы не ошиблись. Сегодня наш народ гордится сильным, могущественным Азербайджаном.

Конечно, неоспорима проводимая Вами и Мехрибан ханым Алиевой работа для нашей страны. Своими успешными решениями Вы еще больше укрепляете, усиливаете наше доверие к Вам. По сравнению с другими странами наша страна, где царит мир, стремительно развивается.

Господин Президент, от имени нашей семьи желаю Вам и Вашей семье здоровья, долгих лет жизни. Мы гордимся, что у нас есть такой Президент, как Вы. Да здравствует Азербайджан!».

Житель Гянджи Рауф Аббасов пишет: «Уважаемый господин Президент, Азербайджан готов ко всем непредвиденным обстоятельствам, а также успешно борется с этим невидимым вирусом, опасным врагом. Даже в наихудшие дни пандемии у нас были более благоприятные статистические данные, чем в других странах. За эти три месяца Азербайджан принял участие и в международных конференциях. В этот период мы убедились, что технические возможности нашей страны находятся в хорошем состоянии. Благодаря Вашему мудрому руководству, в Азербайджане были проведены авторитетные международные видеоконференции. Далее государственные органы наладили свою деятельность по своим областям посредством видеоконференций. То есть, в нашей стране работа не остановилась ни в одной области. Значит, можно жить и в этих условиях, до определенной степени работать дома, успешно управлять государством. В то же время все наши учебные заведения управлялись дистанционно. Это испытание, переходный период. Думаю, что наши граждане должны быть оптимистами, в результате Вашей дальновидной политики мы вместе преодолеем эту проблему. Да хранит Вас Аллах, господин Президент. Мы всегда с Вами».

Житель Агджабеди Хафиз Атакишиев выражает главе государства признательность следующими словами: «Уважаемый Президент, предпринятые Вами необходимые превентивные меры для предотвращения распространения пандемии коронавируса в нашей стране, еще раз подтвердили, что Вы всегда с народом. Жители Агджабеди, в том числе и мы, молодежь, с нетерпением ждали открытия центра «ASAN xidmət» в нашем районе. С одной стороны, жители района будут пользоваться многими государственными и частными услугами в одном месте, а с другой стороны, для нашей молодежи будут открыты дополнительные возможности. Выражаю Вам признательность за то, что Вы всегда с нами».

Алим Мамедов, Ибрагим Абасов, Ровшан Бабаев, Рамин Кязымов и Джейхун Исрафилов из села Мирзагышлаг Губинского района пишут: «Уважаемый господин Президент, мы пишем это письмо, чтобы выразить Вам и Вашей семье глубокую признательность. Село Мирзагышлаг, где мы живем, расположено в 20 километрах от районного центра. В 1986 году жители села гостеприимно приняли 20 семей тюрков-месхетинцев и в настоящее время живут здесь в мире.

Нас радует забота, проявляемая к нашему селу в последние годы. Так, два года назад наше село было снабжено природным газом. А в этом году в село была проложена асфальтированная дорога протяженностью 3,5 километра. Социальные проблемы нашего села можно сказать, решены. Выражаем Вам благодарность за прекрасные условия, созданные для граждан страны в городах, районах, селах и поселках Азербайджана, да ниспошлет Всевышний Вам и Вашей семье крепкого здоровья, долгих лет жизни.

Али Эльдаров из Сиязаньского района: «Уважаемый господин Президент. Как религиозный деятель, хочу сказать, что мы обязаны Вам за нашу жизнь в свободной, процветающей стране и спокойное отправление религиозных обрядов. Религия – это наша нравственная ценность. Пандемия COVID-19, охватившая весь мир, не обошла стороной и нашу страну. Но благодаря работе, проделанной под Вашим руководством, Азербайджан понес меньше потерь, чем другие страны. Вы проявляете большую самоотверженность во время пандемии COVID-19, проводите успешную работу для удовлетворения материальных потребностей людей, защиты здоровья населения. Вы рядом с гражданами с первых дней распространения коронавируса, оказываете им помощь.

Господин Президент, мы вновь убедились, что у нас есть руководитель, которому мы можем доверять в самые трудные времена. Азербайджанский народ всегда поддерживает Вас. Да защитит Аллах Вас и наш народ».

Из Тертерского района пишет Тунара Мамедзаде: «Многоуважаемый господин Президент, каждая Ваша поездка в Тертерский район превращается для нас – тертерской молодежи в подлинный праздником. Ныне у нас есть Центр молодежи, молодежная спортивная шахматная школа, грандиозный Олимпийский спортивный комплекс, где молодежь может собраться вместе. Вы уделяете особое внимание и заботу как об образовании, воспитании, так и о здоровье молодежи. Недавно сданный в эксплуатацию Олимпийский спортивный комплекс является наглядным свидетельством этому.

Господин Президент, в период пандемии коронавируса, несмотря на все трудности, Вы совершили поездку в наш район, были рядом с нами. От имени молодых патриотов, живущих на линии фронта, выражаем Вам признательность за все это. Мы – молодежь всегда рядом с Вами и заверяем Вас, что под Вашим руководством достигнем новых успехов как в образовании, производстве, так и в области спорта. Верим, что в скором времени наш Карабах будет освобожден от оккупации и на наших землях будет развеваться трехцветный флаг Азербайджана. Да хранит Аллах Вас, Вашу семью и наш народ».

От имени аксакалов села Кюрсенги Сальянского района пишут Агали Османов, Габиль Гурбанов, Гуммет Гарибов, Афлан Гусейнов и Али Джавадов: «Уважаемый господин Президент, в нашем селе наблюдается динамичное развитие аграрного сектора. В настоящее время проходит жатва, в которой задействованы новые комбайны. В целом, в нашем селе имеется достаточное количество комбайнов для уборки зерна. Кроме того, при государственной поддержке закупается необходимая техника для частного сектора. Осуществляется соответствующая работа с целью обеспечения потребностей фермеров в удобрениях. Мы успешно завершили и посевы хлопчатника.

Уважаемый Президент, сельские аксакалы заверяют Вас, что, успешно завершив жатву, получат большой урожай зерна. А это, в свою очередь, создаст благоприятную почву для улучшения условий жизни сельчан. Аксакалы села выражают Вам признательность за успешное осуществление всей этой работы».

Из Исмаиллинского района пишет Эльмеддин Сеидов: «Многоуважаемый господин Президент. События, происходящие в последние годы в нашей стране подтверждают, что Вы – опора и друг для каждого гражданина в тяжелые дни. Наша семья также стала свидетелем этого. В минувшем году в результате землетрясения, произошедшего в горах Ширвана, наш дом оказался в аварийном состоянии. Молю Аллаха, чтобы мы больше не столкнулись с таким бедствием. Увидеть родной очаг разрушенным очень тяжело. В столь трудное для нас время мы увидели Вас рядом с нами, что стало большим утешением для нас. Для нашей семьи был построен новый дом.

Уважаемый Президент, от имени моей семьи выражаю Вам признательность за то, что не оставили нас без крова. Да осветит Всевышний Ваш очаг, пусть Ваша жизнь всегда будет счастливой».

Житель Сиязаньского района Парвин Агасиев выражает свою признательность за создание Государственного историко-культурного и природного заповедника «Гора Бешбармаг» следующими словами: «Уважаемый Президент. Ваше Распоряжение о создании Государственного историко-культурного и природного заповедника «Гора Бешбармаг», которая послужит импульсом в деле усиления защиты находящихся под государственной охраной исторических и культурных памятников вокруг горы Бешбармаг, являющейся одним из уникальных природных памятников, расположенных на территории Сиязани, с большим одобрением было воспринято общественностью района. Это решение еще раз подтверждает, что Вы являетесь попечителем истории, культуры, национально-духовных ценностей азербайджанского народа.

Ваша забота о развитии культуры, реставрации исторических памятников и святилищ в регионах являются свидетельством Вашей любви и уважения к нашим национально-духовным ценностям. Как результат Вашего внимания и заботы, а также внимания и заботы уважаемой первой леди Мехрибан ханым Алиевой как о социально-экономическом развитии, так и культуре нашей страны, Ваша деятельность всегда одобряется и поддерживается нашим народом.

В период, когда во всем мире бушует пандемии COVİD-19, я, как гражданин, выражаю Вам благодарность за меры, осуществляемые по предотвращению этой беды в нашей стране и защите здоровья людей».

Житель города Мингячевир Рафиг Алиев: «Уважаемый господин Президент. Мы – энергетики одобряем работы по благоустройству и созиданию, проводимые на теплоэлектростанции «Азербайджан». Наряду с ремонтом станции, ремонт канала «Карабах», проходящего через эту территорию, а также закладка на ее части нового моста, протягивающегося к садовому массиву «Борчалы» вызывают одобрение жителей. Долгие годы жители этого садового массива испытывали большие трудности с передвижением. Отныне мы с комфортом можем добираться к садовому массиву, где мы живем.

Господин Президент, мы благодарны Вам за всю эту работу. Да хранит Вас Всевышний!».

Житель села Ранджбарлар Агджабединского района Эльдениз Мамедов: «Уважаемый господин Президент, Ваш визит в Тертерский, Агдамский и Агджабединский районы еще раз продемонстрировал, что Вы чутко относитесь к прифронтовому региону, проявляете особое внимание и заботу о социально-экономическом развитии этих районов.

Ваш последний визит в Агджабеди воодушевил меня, как сельского жителя и всех агджабединцев. Ваше участие в рамках визита в открытии ряда объектов в Агджабеди, в том числе завода по переработке семян зерновых культур, расположенного на территории нашего села, в дальнейшем придаст импульс обеспечению нас, фермеров, высокорепродуктивными семенами и росту урожайности. От имени фермеров нашего села выражаю Вам глубокую признательность за созданные для нас условия, желаю Вам крепкого здоровья и долгих лет жизни. Мы знаем, что сельские жители являются собственниками земель и глава государства проявляет заботу о них. Да хранит Вас Аллах».

Жительница Кюрдамира Севиндж Сеидова: «Уважаемый господин Президент, инфекция COVID-19, распространившаяся по всему миру, не обошла стороной и наш родной Азербайджан. Коронавирус вызывал страх и панику среди людей, население считало, что невозможно спастись от этого смертельного вируса, но Ваши конкретные решения, дальновидная политика вселили уверенность в наши сердца. То, что Вы и Мехрибан ханым Алиева в эти трудные дни находитесь рядом с народом, оказываете нам финансовую и моральную поддержку, а также контролируете осуществление всех необходимых мер по избавлению от этой напасти играет неоценимую роль в жизни нашего народа. В результате Ваших успехов, достигнутых за счет большого труда, наша страна борется с коронавирусом с минимальными потерями. В результате этой борьбы весь наш народ снова стал свидетелеми того, какой Вы великий лидер, любящий свою Родину, свой народ. Уважаемый господин Президент, мы гордимся Вами, верим, что наша страна, у которой такой великий лидер, будет и дальше побеждать в любой борьбе. Мы поддерживаем Вас всеми силами и всегда с Вами».

Жители поселка Ходжасан Бинагадинского района Баку Агаяр Мамедов и Тельман Абдуллаев пишут: «Уважаемый господин Президент, в результате Вашего внимания и заботы облик поселка Ходжасан Бинагадинского района меняется день ото дня. Большинство поселковых дорог заасфальтированы. В настоящее время на некоторых улицах новых кварталов поселка продолжается реконструкционные работы. Финансовые средства, выделенные Вами в эти дни на продолжение реконструкции автомобильных дорог в поселках нашего района, еще раз доказывают, что вопросы благосостояние граждан всегда в центре Вашего внимания. От имени всех жителей Ходжасана выражаем Вам безграничную признательность за Ваши усилия, неустанный труд, направленные на улучшение благосостояние людей. Да хранит Вас Аллах».

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