Афет Гасанова: Система здравоохранения и врачи Азербайджана стоят на передовой борьбы с коронавирусом

БАКУ/Trend/ - Сегодня, 17 июня, в стране отмечают профессиональный праздник медицинского работника Азербайджана.

Данный праздник был учрежден в 2001 году великим лидером Гейдаром Алиевым, и этот шаг продемонстрировал особое значение, которое придавалось и придается в стране сфере здравоохранения, сказала в среду Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Афет Гасанова.

Она отметила, что после восстановления независимости Азербайджана великий лидер уделял пристальное внимание сфере здравоохранения: «После возвращения общенационального лидера Гейдара Алиева к власти 15 июня 1993 года в развитии здравоохранения страны начался новый этап, именно благодаря его особому вниманию и заботе в стране удалось добиться важных успехов в развитии этой отрасли. Также были проведены важные и последовательные работы по усилению законодательной базы системы здравоохранения страны. Были разработаны и приняты законы «О защите здоровья населения», «О донорстве крови и ее компонентов», «О пресечении распространения болезни, вызываемой иммунодефицитом человека (СПИД)», «О фармацевтической деятельности», «О трансплантации человеческих органов и (или) тканей», «О медицинском страховании» и т.д.».

Гасанова подчеркнула, что сегодня политический курс великого лидера успешно продолжается Президентом Ильхамом Алиевым: «Также большое внимание и заботу к сфере здравоохранения проявляет и Первый вице-президент Мехрибан Алиева. За прошедшие годы были осуществлены важные работы по усовершенствованию инфраструктуры, материально-технической базы, и кадрового потенциала системы здравоохранения. Сегодня наряду с Баку во всех регионах Азербайджана население обслуживают медицинские учреждения, оснащенные современным медицинским оборудованием. Так, в последние годы свыше 600 медучреждений страны были либо перестроены, либо капитально отремонтированы, а также оснащены самым современным оборудованием и переданы в эксплуатацию».

Депутат подчеркнула, что, к сожалению, сегодня весь мир находится в тисках коронавирусной пандемии, которая поставила мировую систему здравоохранения лицом к лицу с серьезными проблемами: «В Азербайджане тоже проводится серьезная борьба с коронавирусом, в которой на передовой находятся наш врачи. Во время пандемии медицинские работники, ставя под угрозу свои жизнь и здоровье, демонстрируют профессионализм и самоотверженность в борьбе с вирусом. И сегодня в основе успешной борьбы с коронавирусом в Азербайджане стоят реформы и созидательные работы, проведенные до настоящего времени в сфере здравоохранения. Если бы в Азербайджане не было современных клиник и профессионального медицинского персонала, то ситуация с коронавирусом в стране была бы удручающей. Пользуясь возможностью, хочу выразить глубокую признательность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за внимание, оказываемое сфере здравоохранения, и сердечно поздравляю всех медицинских работников, наших врачей, желаю им успехов в этом ответственном деле».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)