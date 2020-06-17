Президент Ильхам Алиев выделил средства на улучшение обеспечения водой посевных площадей в Агстафинском районе
БАКУ/Trend/ - Президент Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о дополнительных мерах по улучшению обеспечения водой посевных площадей в Агстафинском районе.
Согласно распоряжению, для улучшения обеспечения водой посевных площадей в селе Муганлы Агстафинского района из суммы, указанной в подпункте 1.8.21 «Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджана на 2020 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)», ОАО «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана» выделяется 2,5 миллиона манатов.
Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части первой настоящего распоряжения, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из данного документа.
Лента новостей
Служба автотранспорта Азербайджана: Если в такси не более 2 человек, то они могут сесть только на задние сиденья
Главный инфекционист: При несоблюдении правил высока вероятность роста числа инфицированных коронавирусом в Азербайджане
Президент Ильхам Алиев выделил средства на улучшение обеспечения водой посевных площадей в Агстафинском районе
Афет Гасанова: Система здравоохранения и врачи Азербайджана стоят на передовой борьбы с коронавирусом
Центр мугама сегодня активно развивает международные проекты и создает личный концертный архив (ФОТО)
Азербайджанские врачи: То, что Президент Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева стоя приветствовали медработников, придало нам новые силы (ВИДЕО)
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Мы стали очевидцами вашей самоотверженности, щедрости и героизма (ФОТО)
На официальной странице Президента Ильхама Алиева в Facebook размещена публикация в связи с Днем медицинского работника (ФОТО)
В Анкаре обсуждены шаги по противодействию основанной на беспочвенных домыслах пропаганде, осуществляемой со стороны армянского лобби
Президент Ильхам Алиев: Мы поможем частному сектору, в частности, сферам, пострадавшим от пандемии, восстановлению туризма и связанным с ним отраслей
Президент Ильхам Алиев: В настоящее время мы работаем над правительственной стратегией по цифровой трансформации