Глава Мавритании поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ/Trend/ - Президент Исламской Республики Мавритания Мохамед ульд аш-Шейх аль-Газвани направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Ваше превосходительство.

Рад сердечно поздравить Вас с национальным праздником Азербайджана – Днем Республики, желаю дружескому народу Азербайджана прогресса и процветания.

Еще раз отмечаю заинтересованность в продолжении усилий, направленных на дальнейшее развитие и укрепление сотрудничества между нашими странами в интересах наших дружественных народов.

Ваше превосходительство, прошу принять мои заверения в высочайшем почтении.

С уважением, Ваш брат", - говорится в поздравительном письме.