Глава Мавритании поздравил Президента Ильхама Алиева
БАКУ/Trend/ - Президент Исламской Республики Мавритания Мохамед ульд аш-Шейх аль-Газвани направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
"Ваше превосходительство.
Рад сердечно поздравить Вас с национальным праздником Азербайджана – Днем Республики, желаю дружескому народу Азербайджана прогресса и процветания.
Еще раз отмечаю заинтересованность в продолжении усилий, направленных на дальнейшее развитие и укрепление сотрудничества между нашими странами в интересах наших дружественных народов.
Ваше превосходительство, прошу принять мои заверения в высочайшем почтении.
С уважением, Ваш брат", - говорится в поздравительном письме.
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