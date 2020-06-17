Минобороны Азербайджана: В Тертере взорвалась противотанковая мина

БАКУ /Trend/ - В социальных сетях и на некоторых сайтах распространилась информация о том, что якобы грунтовая дорога вблизи линии фронта в Тертерском районе подверглась вражескому минометному обстрелу.

Как сказали в связи с этим Trend в среду в министерстве обороны Азербайджана, данная информация не соответствует действительности.

Согласно информации, было установлено, что на указанной территории взорвалась противотанковая мина, заложенная на глубине более одного метра еще в период первой Карабахской войны.

Оперативная ситуация находится под полным контролем ВС Азербайджана, сказали в минобороны.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)