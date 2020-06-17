Глава Совета Европейского Союза Шарль Мишель позвонил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву

Политика 17 июня 2020 23:30 (UTC+04:00)
Глава Совета Европейского Союза Шарль Мишель позвонил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву

БАКУ /Trend/ - 17 июня президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель позвонил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, передает Trend.

Президент Ильхам Алиев и президент Шарль Мишель провели обмен мнениями в связи с предстоящим 18 июня в формате видеоконференции Саммитом стран Восточного партнерства.

В ходе беседы было отмечено, что связи между Европейским Союзом и Азербайджаном являются очень важными для обеих сторон, подчеркнуто, что идет работа над Соглашением о партнерстве между Азербайджаном и Европейским Союзом.

В ходе телефонного разговора был затронут вопрос энергетической безопасности и отмечено, что проект «Южный газовый коридор» внесет вклад в это дело.

Еще раз изложив позицию Азербайджана в связи с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом, глава государства подчеркнул, что постоянные попытки руководства Армении изменить формат переговоров, его заявления о том, что Нагорный Карабах принадлежит Армении, не только препятствуют урегулированию конфликта, но и наносят ощутимый удар переговорному процессу. Президент Ильхам Алиев еще раз заявил, что разрешение конфликта возможно только в рамках территориальной целостности Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев и Шарль Мишель также провели обмен мнениями по вопросам региональной безопасности.

В ходе беседы обсуждались меры, направленные на борьбу с пандемией коронавируса.

Президент Ильхам Алиев и президент Совета Европейского Союза выразили уверенность в том, что связи между Европейским Союзом и Азербайджаном и впредь будут успешно развиваться в интересах обеих сторон.

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