Президент Ильхам Алиев: Сельское хозяйство, туризм и технологии станут основными отраслями, на которых мы сосредоточим наше внимание

Политика 18 июня 2020 04:17 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев: Сельское хозяйство, туризм и технологии станут основными отраслями, на которых мы сосредоточим наше внимание

БАКУ /Trend/ - Сельское хозяйство, туризм и технологии станут основными отраслями, на которых мы сосредоточим наше внимание.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на видеоконференции с новоназначенным вице-президентом Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Анной Бьерде, региональным директором по Южному Кавказу Себастьяном Молинеусом и другими представителями банка.

"Хочу еще раз поблагодарить Всемирный банк за все, что он сделал для Азербайджана. Благодарю вас за добрые слова о нашем продвижении в рейтинге Doing Business. Как вам известно, наша позиция в Doing Business являлась своего рода мотивацией для того, чтобы сосредоточить внимание на очень успешных сферах. Поэтому была создана специальная комиссия, в состав которой вошли члены правительства, моей администрации и представители соответствующих министерств. Особое внимание мы уделили отстающим отраслям. За короткий срок нам удалось добиться основательного прогресса. Конечно, это улучшает бизнес-среду в стране, позволяет получать больше пользы от инвестиций. Естественно, мы заинтересованы в инвестировании неэнергетического сектора. Что касается приоритетных для нас в настоящее время вопросов, то в общем я назвал бы два основных приоритета в нынешний период пандемии", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что мы начали год с весьма обнадеживающими показателями экономического роста, хорошими экономическими параметрами во всех сферах.

"Однако итоги 5 месяцев нынешнего года свидетельствуют о том, что наша экономика сократилась на 1,7 процента. Это не много. Но это сокращение. Однако обнадеживающий факт заключается в том, что у нас отмечен рост в сельском хозяйстве, - более 3 процентов. Рост в неэнергетической промышленности составил 14 процентов. Поэтому два основных вопроса, которые мы наметили на будущее: добиться устойчивого развития экономики, основанной на диверсификации, и второе - рост экономики должен сопровождаться еще большим количеством рабочих мест, так как численность населения в Азербайджане растет. Нас уже больше 10 миллионов. Население растет. Поэтому мы нуждаемся в большем количестве рабочих мест для нашего народа. Особенно сегодня, с этими новыми технологиями многие рабочие места уже не пользуются спросом на рынке", - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, появляются новые сферы деятельности.

"Однако для этих новых рабочих мест наши граждане должны обладать специальными навыками. Поэтому эти два основных фактора постоянно находятся на нашей повестке дня. В числе других наших совместных проектов, помимо самозанятости, где у нас уже есть программа, я бы назвал еще одну важную отрасль - медицинское страхование. Мы планировали начать программу в стране с января. Однако в связи с коронавирусом нам пришлось отложить ее до января следующего года. Но уже есть несколько городов, охваченных программой. У нас хорошие результаты. Поэтому считаю, что до завершения года мы продолжим с вами в соответствующем порядке работу над структуризацией данной системы, так как это – новшество для нас. Одно дело, когда это применяется в одном, двух, трех городах, другое дело – по всей стране", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что одна из отраслей, которой уделяется серьезное внимание, связана с орошением и водоснабжением.

"С целью создания дорожной карты для наших будущих систем управления водой я учредил специальную правительственную комиссию, возглавляемую заместителем премьер-министра. Членами данной комиссии являются многие министры. К сожалению, срок эксплуатации значительной части инфраструктуры истек. На некоторых территориях потери воды у нас составляют 40 и даже 50 процентов, и это в стране, где не хватает водных ресурсов. В частности, в прошлом году у нас была сильная засуха. В этом году тоже. Знаете, такое расточительство в использовании воды неприемлемо. Поэтому правительство работает над этим. Мы планируем предпринять первые шаги в течение одного или 2 месяцев. Поэтому мне хотелось бы пригласить Всемирный банк к партнерству с точки зрения финансирования, контроля и консультаций, так как вы накопили огромный опыт в этой области. Поэтому я бы назвал данную сферу в числе вопросов, которые будут включены в нашу повестку дня. Вы также отметили сельское хозяйство. Мы взаимодействуем с вами в этой области. Нам необходимо повысить конкурентоспособность сельского хозяйства и иметь представление о том, как двигаться вперед, потому что мы не должны обеспечивать своими ресурсами только собственные нужды, необходим еще и больший экспортный потенциал. Для этого мы должны больше выходить на экспортные рынки и думать о новых рынках", - отметил Президент Ильхам Алиев.

По его словам, все это связано с транспортной и логистической инфраструктурой, находящейся на последней реабилитационной стадии.

"Благодаря Всемирному банку мы реализовали очень важные проекты в этой области. В настоящее время мы в основном работаем над транспортным коридором Север-Юг, так как Восток-Запад уже реализован. Реабилитация железнодорожной сети от столицы до северных и южных границ… Железная дорога есть, однако новые объемы грузов требуют модернизации. Таким образом, данный проект также входит в нашу повестку дня. Я также хотел бы поблагодарить за поддержку нашей судебной системы. Я лично принимал участие в церемонии открытия новых зданий судов. Не только здания, но и системы, технологии. Все эти проекты были реализованы при поддержке Всемирного банка. Учитывая ситуацию, связанную с пандемией, мы, естественно, нуждаемся в стратегии страны для управления кризисом в постпандемический период, так как некоторые отрасли нашей экономики серьезно пострадали. В особенности, туристическая сфера, где мы имели хорошие результаты и добились роста за последние 4 года", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что Азербайджан действительно превратился в интересное направление на туристической карте.

"Так что нам необходимо серьезно поработать над тем, чтобы оживить данный сектор после пандемии и вновь сделать Азербайджан привлекательным для иностранных туристов, так как туризм является одним из секторов, создающих свободно конвертируемую валюту. Мы нуждаемся в большем объеме свободно конвертируемой валюты, которая будет поступать от ненефтяного и негазового экспорта. Поэтому считаю, что сельское хозяйство, туризм и технологии станут основными отраслями, на которых мы сосредоточим наше внимание", - добавил Президент Ильхам Алиев.

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