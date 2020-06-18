Президент Ильхам Алиев: После сдачи в эксплуатацию Южного газового коридора энергетический сектор Азербайджана обретет еще больший потенциал

Политика 18 июня 2020 04:26 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев: После сдачи в эксплуатацию Южного газового коридора энергетический сектор Азербайджана обретет еще больший потенциал

БАКУ /Trend/ - После сдачи в эксплуатацию Южного газового коридора, конечно, энергетический сектор Азербайджана обретет еще больший потенциал.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на видеоконференции с новоназначенным вице-президентом Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Анной Бьерде, региональным директором по Южному Кавказу Себастьяном Молинеусом и другими представителями банка.

"В период пандемии Азербайджан демонстрирует положительные результаты. Считаю, что это стало возможным благодаря новому этапу начатых в последнее время очень серьезных реформ. Основная задача здесь заключается в сокращении теневой экономики и неофициальной занятости. Обязательное медицинское страхование, предлагая услуги здравоохранения высокого уровня, также поможет нам в борьбе с неофициальной занятостью. То есть, тем, кто все еще осуществляет теневую деятельность, придется перейти к белой экономике", - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, это – важное достижение.

"Могу привести цифры. В прошлом году наши налоговые и таможенные органы собрали сверх прогноза 600 миллионов долларов, причем, в основном, благодаря сокращению теневой экономики, и этот процесс продолжается. В первые 5 месяцев текущего года налоговые и таможенные органы собрали сверх прогноза 400 миллионов манатов. Это произошло тогда, когда торговые отношения серьезно пострадали. Как уже было отмечено, наша национальная валюта стабильна, что, как мне кажется, также является одним из важных факторов макроэкономической стабильности. Мы понимаем, что без макроэкономической стабильности все наши усилия будут подорваны. Для поддержки безработных, малообеспеченных людей и работников сфер, пострадавших от пандемии, к примеру, туризма и других отраслей, мы представили социальный и экономический пакет в объеме 2 миллиарда долларов. Одних только представителей малого предпринимательства – около 600 тысяч. Таким образом, мы выделили эти средства для оказания необходимой поддержки людям, пострадавшим от пандемии. Как уже было отмечено, в банковской системе также происходят преобразования, лицензии некоторых банков аннулированы", - отметил Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что правительство обеспечило страхование всех вкладов.

"Мне также хотелось бы подчеркнуть, что в период пандемии мы очень активно работали на глобальном уровне. Мы оказали гуманитарную помощь уже 29 странам. Кроме того, в настоящее время мы председательствуем в Движении неприсоединения, объединяющем 120 стран, и провели онлайн-саммит данной организации. Это мероприятие прошло очень успешно. Мы оказали Всемирной организации здравоохранения финансовую помощь в объеме 10 миллионов долларов. Это была часть наших международных обязательств. Что касается формирования стратегии, то мы приветствуем участие Всемирного банка. Думаю, что это поможет нам в планировании будущего, чтобы, наметив цели, мы добились их осуществления. Словом, стратегия должна быть очень конкретной в соответствии с содержанием, и благодаря ей нам необходимо добиться целей устойчивого развития и сокращения зависимости от энергетического сектора", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что таким образом, после сдачи в эксплуатацию Южного газового коридора, конечно, энергетический сектор Азербайджана обретет еще больший потенциал.

"Неэнергетический сектор не сможет конкурировать с ним, однако считаю, что основной ведущей силой нашей экономики станет частный сектор. С этой точки зрения я полностью разделяю мнение представителей Всемирного банка. Что касается сектора здравоохранения, то считаю, что инвестиции, вложенные нами в последние шестнадцать лет в инфраструктуру здравоохранения, позволили нам в настоящее время вести борьбу с коронавирусом, потому что наша система здравоохранения способна лечить большее число людей. К сожалению, после отмены жестких ограничений в нашей стране наблюдается рост числа инфицированных. Однако наша система здравоохранения справляется с этим. Надеюсь, что эти возможности будут и в дальнейшем", - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, система здравоохранения демонстрирует хорошие качества.

"Однако, конечно, мы нуждаемся в серьезном усовершенствовании и будем однозначно работать над этим. Возвращаясь к отмеченным мною моментам, связанным с водными проектами, хочу сказать, что абсолютно согласен с приведенным господином Молинеусом термином «водная безопасность». Это действительно вопрос безопасности для нас. Абсолютно согласен с тем, что нам необходимо работать над институциональными основами с целью формирования надлежащей структуры наших компаний и государственных организаций, отвечающих за эту сферу. Мы вложим серьезные инвестиции в инфраструктуру. Это отражено в нашей государственной инвестиционной программе на нынешний год. Надеемся, что совместно со Всемирным банком мы можем более масштабно работать в области инфраструктуры и экономии. Здесь имеется в виду достижение экономии в результате применения новых технологий и надлежащего управления", - отметил Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что есть еще один вопрос, который хотелось бы затронуть, он постоянно находится в повестке дня.

"Этот вопрос связан с охраной окружающей среды. Это касается особенно Баку и Абшеронского полуострова. Добыча нефти и газа в этих местах веками создавала для нас серьезные трудности. Мы провели крупные очистные операции, однако, возможно, нуждаемся в большей поддержке. Это, в частности, касается поддержки, которая может быть оказана технологиями и консультациями. Поэтому считаю, что одна из сфер нашего дальнейшего сотрудничества может быть связана с реализацией экологических проектов по загрязненным нефтью участкам на Абшероне и в Баку", - добавил Президент Ильхам Алиев.

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