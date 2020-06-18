Президент Татарстана поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева

БАКУ/Trend/ - Президент Республики Татарстан Российской Федерации Рустам Минниханов отправил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович.

По случаю государственного праздника Азербайджана - Дня Республики примите самые теплые поздравления татарстанцев и мои лично. Вам, всем гражданам Азербайджанского государства желаем светлого праздничного настроения, оптимизма, крепкого здоровья и счастья. Пусть единство, сила духа, трудолюбие народа Азербайджана будут залогом прочной стабильности и уверенного будущего Вашей прекрасной страны, успешного преодоления непростой ситуации, которую проживает сегодня наша планета.

Уверен также, что сегодня особенно важно объединять усилия всех народов мира перед лицом глобальных вызовов, и я надеюсь, что мы и впредь будем сообща активно трудиться над развитием конструктивного сотрудничества между Татарстаном и Азербайджаном в интересах стратегических российско-азербайджанских отношений, в целом, во имя укрепления международного мира и взаимопонимания", - говорится в поздравительном письме.