Лейла Абдуллаева: В течение последнего месяца в Азербайджан было возвращено около 1000 граждан

БАКУ /Trend/ - Продолжается работа по возвращению в страну граждан Азербайджане, которые находятся в других странах мира.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказала глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, передает в четверг Trend.

"В течение последнего месяца в Азербайджан были возвращены порядка 1000 граждан. Они возвращаются в страну как посредством авиасообщения, так и через сухопутные границы. Данный процесс осуществляется путем регистрации граждан на портале "Evegedirem". Однако некоторые лица, прошедшие регистрацию на портале, скапливаются вблизи границ государств. Посольство Азербайджана в России, а также мы неоднократно обращались к гражданам, и призывали их не покидать место пребывания, ждать ответа после прохождения регистрации и соблюдать правила, установленные в стране пребывания. Граждане должны проявить в этом вопросе некоторое терпение", - сказала Абдуллаева.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)