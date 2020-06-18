ЕС: Переговоры по новому всеобъемлющему соглашению с Азербайджаном находятся на продвинутой стадии

БАКУ/Trend/- Переговоры по новому всеобъемлющему соглашению с Азербайджаном находятся на продвинутой стадии.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал президент Европейского совета Шарль Мишель во время брифинга для прессы после видеоконференции лидеров ЕС и стран программы «Восточного партнерства».

Он сообщил, что саммит стран «Восточного партнерства» состоится в марте 2021 года в Брюсселе.

«Мы определили пять приоритетов, пять важных тем, которые мы будем решать вместе, чтобы хорошо подготовиться и принять в следующем году совместную декларацию», - сказал он.

Мишель отметил, что «Восточное партнерство» является приоритетом внешней политики ЕС.

«За последнее десятилетие наше сотрудничество процветало. Торговля между ЕС и его шестью партнерами удвоилась. Вместе страны «Восточного партнерства» являются десятым по величине торговым партнером ЕС », - сказал президент Европейского совета.

Далее, говоря о сотрудничестве в борьбе с COVID-19, Мишель сказал, что Европейский Союз очень быстро отреагировал, предоставив средства поддержки партнерам в регионе.

«Один миллиард евро был мобилизован для поддержки этих стран в регионе. Мы также предоставили медицинское оборудование, перчатки, маски и респираторы. Эта поддержка ясно показывает важность «Восточного партнерства» для ЕС», - сказал он.

(Автор: Ляман Зейналова)