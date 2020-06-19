Президент Ильхам Алиев о Пашиняне и расизме: "Я бы рекомендовал ему сидеть тихо, когда идут обсуждения по таким вопросам"

БАКУ /Trend/ - 18 июня состоялся Саммит стран Восточного партнерства в формате видеоконференции.

В Саммите принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев. В своем выступлении глава государства подверг резкой критике политику Армении, привел веские факты, основанные на исторических реалиях, передает Trend.

Во время выступления Президента Ильхама Алиева премьер-министр Армении Никол Пашинян бросил реплику на армянском языке.

"Прошу прощения, должен вмешаться. Недавно Европейский суд по правам человека принял постановление о том, что Азербайджан проводил на своей территории расовую политику против армян. Убивший топором спящего армянина гражданин Азербайджана, приговоренный судом государства-члена Европейского Союза к пожизненному заключению, после экстрадиции из этой страны был помилован господином Алиевым. Этот человек воспринимается всеми в Азербайджане как герой. Армяне Нагорного Карабаха обладают правом самообороны для того, чтобы не быть убитыми топором. Прошу прощения, но считаю, что платформа Восточного партнерства не для подстрекания к насилию. Здесь необходимо поощрять партнерство. Я призываю Президента Азербайджана вернуться в предложенное мною конструктивное русло и к конструктивной формуле, согласно которой урегулирование нагорно-карабахского конфликта должно быть приемлемым для народов Нагорного Карабаха, Армении и Азербайджана", - сказал Пашинян.

Затем слово вновь взял Президент Ильхам Алиев.

"То, о чем я сказал в своем выступлении, является исторической правдой, основанной на резолюциях международных организаций. Во-первых, всем известен тот факт, что Армения оккупировала территорию Азербайджана. Во-вторых, не советовал бы премьер-министру Армении говорить о расизме, так как армянские террористы известны во всем мире. Человек по фамилии Карапетян, совершивший террористический акт в парижском аэропорту Орли, впоследствии был экстрадирован в Армению и помилован Президентом Армении. Именно поэтому я бы рекомендовал ему сидеть тихо, когда идут обсуждения по таким вопросам. На этом завершаю свое выступление", - заявил Президент Ильхам Алиев.