БАКУ /Trend/ - На проведенном в формате видеоконференции Саммите стран Восточного партнерства премьер-министр Никол Пашинян в очередной раз разоблачил себя. Доводим до вашего внимания несколько моментов, открыто подтверждающих это. Во-первых, премьер-министр Армении во время выступления, читая по бумаге на английском языке, употребил принятое в международном сообществе слово «Нагорный Карабах». А в выступлении на армянском языке он использует слово «Арцах», передает Trend.

Это еще раз показывает, что премьер-министр Армении только в выступлениях, рассчитанных на внутреннюю аудиторию, использует незнакомое международному сообществу выражение «Арцах». Выступление Пашиняна на саммите также продемонстрировало «уровень английского языка» премьер-министра Армении. Он прочитал по бумаге заранее подготовленное выступление на английском языке, однако затем не смог изложить свои мысли на этом языке. Выход заключался в том, чтобы говорить на армянском языке. Премьер-министр Армении в своем выступлении также отметил, что с целью обеспечения неотложных потребностей для борьбы с коронавирусом и сокращения влияния пандемии его страна получила от Европейского Союза помощь в объеме 92 миллиона евро. А Президент Азербайджана в своем выступлении подчеркнул, что наша страна выделила Всемирной организации здравоохранения на борьбу с пандемией добровольную финансовую помощь в размере 10 миллионов долларов. В то же время Азербайджан оказал гуманитарную помощь 29 государствам, и эта работа продолжается. Это – веский факт, демонстрирующий глубокую пропасть между Азербайджаном и Арменией в экономической сфере, как и во всех других областях. Неслучайно Всемирная организация здравоохранения называет Азербайджан образцовой страной в борьбе с коронавирусом, одобряет помощь Азербайджана другим странам, Армения же просто выпрашивает деньги на борьбу с коронавирусом.

Пашинян в своем выступлении сказал еще одну ложь. Представив последнее постановление Европейского суда по правам человека в совершенно сфальсифицированной форме, он стал утверждать, что в данном постановлении якобы отражено, что Азербайджан проводит на своей территории расовую политику против армян, выразил недовольство экстрадицией Рамиля Сафарова в Азербайджан и тем, что в стране его воспринимают как героя. Однако Пашиняну следует знать, что искажение постановления суда международного уровня недопустимо. В решении Европейского суда по правам человека никаких обвинений против Азербайджана не выдвинуто. В постановлении данного суда не отмечается, что Азербайджан несет какую-либо государственную ответственность по обвинению в расизме. В решении отмечается, что инцидент произошел на основании личных отношений. Таким образом, Пашинян, обвинивший Азербайджан в расизме на основе постановления Европейского суда по правам человека, в очередной раз оказался разоблаченным во лжи и фальсификации.

Президент Ильхам Алиев в своем выступлении коснулся вопроса, связанного с террористом Карапетяном. Случай, о котором говорил глава государства, произошел 15 июля 1983 года в парижском аэропорту Орли. В кровавом террористическом акте, совершенном под руководством члена террористической организации АСАЛА Варужаном Карапетяном перед кассой «Турецких авиалиний», погибли 2 гражданина Турции, 4 - Франции, один – США и один - Швеции. Во время террористического акта были также ранены 55 человек. Карапетян, признавшись в своих показаниях на следствии в совершенном деянии, сказал, что на самом деле планировалось взорвать бомбу в самолете. Хотя французский суд приговорил его к пожизненному заключению за совершенное преступление, Карапетян в 2001 году был экстрадирован в Армению. Террорист, встреченный здесь как герой, был принят тогдашним премьер-министром Армении Андраником Маргаряном, обеспечен жильем и работой. Это еще раз показывает, что героизация в Армении человека, совершившего кровавый террор, - обычное явление. Это – один из многочисленных фактов, свидетельствующих о поддержке терроризма в Армении на государственном уровне.

Пашинян в очередной раз опозорил себя, оказавшись в матовой ситуации перед приведенными Президентом Азербайджана вескими фактами, основанными на исторических реалиях. А это во всех случаях нежелательная ситуация для любого главы правительства.

Одним из самых интересных и смешных моментов было то, что Пашинян участвовал в мероприятии в защитной маске. Отметим, что недавно Пашинян объявил о том, что заразился коронавирусом, а затем сказал, что выздоровел. По словам специалистов, согласно медицинским протоколам, инфицированный коронавирусом и выздоровевший человек никого не заражает, так как в организме образуются антитела. Поэтому в таких случаях носить маски не нужно. Для чего тогда Пашинян надел маску, причем перед камерой?! Как видно из кадров, никто из глав государств и правительств, кроме Пашиняна, не надел маску, так как согласно международным медицинским стандартам, если никого поблизости нет, то надевать маску не нужно. Значит, это – очередное дешевое шоу Пашиняна. Его цель - представить себя перед своим народом как жертву и привлечь внимание общественности.