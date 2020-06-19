Президент Ильхам Алиев принял участие в саммите стран "Восточного партнерства" в формате видеоконференции (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - 18 июня состоялся саммит стран Восточного партнерства в формате видеоконференции..

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, в саммите принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель открыл вступительным словом саммит стран Восточного партнерства.

Затем выступила Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Далее выступили главы государств и правительств стран-членов Европейского Союза и Восточного партнерства.

Президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель: А сейчас предоставляю слово Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Пожалуйста, господин Президент.

Выступление Президента Ильхама Алиева

-Спасибо, господин председатель. Дамы и господа.

Азербайджан является активной страной-партнером Восточного партнерства. Сотрудничество с Европейским Союзом – один из основных приоритетов внешней политики Азербайджана. У нас тесное сотрудничество со многими странами-членами Европейского Союза. Азербайджан подписал документы о стратегическом партнерстве с 9 членами Европейского Союза. Мы находимся на заключительной стадии переговоров по новому соглашению о партнерстве с Европейским Союзом. 90 процентов текста уже согласовано. Два года назад в Брюсселе между Азербайджаном и Европейским Союзом был парафирован документ "Приоритеты партнерства", в котором подчеркивается приверженность обеих сторон принципам независимости, суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности признанных на международном уровне границ. Конфликт между Арменией и Азербайджаном должен быть урегулирован на основе тех же принципов. Армения продолжает оккупацию 20 процентов признанной на международном уровне территории Азербайджана. Нагорный Карабах и еще 7 районов Азербайджана уже около 30 лет находятся под армянской оккупацией. В результате проводимой Арменией политики этнической чистки более 1 миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами. 4 резолюции Совета Безопасности ООН требуют полного и безоговорочного вывода армянских войск со всех оккупированных территорий Азербайджана. Вместо соблюдения данных резолюций, а также соответствующих документов, принятых ОБСЕ, Движением неприсоединения, НАТО, Европейским парламентом и другими международными организациями, Армения осуществляет политику незаконного заселения на оккупированных территориях. Вопреки тому, что говорит премьер-министр Армении, пытающийся свести на нет суть и формат переговоров, Нагорный Карабах – это не Армения, Нагорный Карабах – это Азербайджан, и весь мир признает его таким. Территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена.

Несмотря на оккупацию и гуманитарную катастрофу, Азербайджан добился больших результатов в социально-экономическом развитии. За последние 16 лет наш валовой внутренний продукт увеличился втрое, уровень бедности сократился с 49 до 5 процентов. Европейский Союз является нашим основным торговым партнером. Примерно 50 процентов нашей торговли приходится на долю государств-членов. Уже почти 15 лет Азербайджан является надежным поставщиком, транспортирующим сырую нефть на европейские рынки. В ближайшем будущем мы начнем оснащать государства-члены Европейского Союза природным газом. Наша страна стала инициатором строительства Южного газового коридора, являющегося интегрированной трубопроводной системой протяженностью 3500 километров, которая свяжет Азербайджан с рынками Европейского Союза, и финансировала его. Южный газовый коридор является проектом энергетического сотрудничества, энергетической безопасности и диверсификации энергии.

Меры, принятые против пандемии коронавируса, позволили нам сохранить ситуацию под контролем, а потери – на минимальном уровне. Всемирная организация здравоохранения назвала Азербайджан образцовой страной в борьбе с коронавирусом. Азербайджан, избранный в 2019 году единогласным решением 120 стран-членов Движения неприсоединения председателем организации, 4 мая этого года организовал в онлайн-формате Саммит Движения, посвященный COVID-19. Мы высоко оцениваем участие Европейского Союза и Африканского союза в данном мероприятии. Хочу выразить признательность верховному представителю господину Жозепу Боррелю за видеообращение. Надеемся, что это станет началом активного сотрудничества между Европейским Союзом и Движением неприсоединения. Мы также предложили провести посредством видеоконференции специальное заседание Генеральной Ассамблеи ООН на уровне глав государств и правительств, посвященное COVID-19. Азербайджан добровольно выделил Всемирной организации здравоохранения финансовую помощь в объеме 10 миллионов долларов США на борьбу с пандемией. В то же время наша страна до сих пор оказала гуманитарную помощь 29 государствам и планирует продолжать эту работу. Спасибо.

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян бросил реплику на армянском языке.

Шарль Мишель: Пашинян, мы не слышим перевода.

Реплика Никола Пашиняна: Прошу прощения, должен вмешаться. Недавно Европейский суд по правам человека принял постановление о том, что Азербайджан проводил на своей территории расовую политику против армян. Убивший топором спящего армянина гражданин Азербайджана, приговоренный судом государства-члена Европейского Союза к пожизненному заключению, после экстрадиции из этой страны был помилован господином Алиевым. Этот человек воспринимается всеми в Азербайджане как герой. Армяне Нагорного Карабаха обладают правом самообороны для того, чтобы не быть убитыми топором.

Прошу прощения, но считаю, что платформа Восточного партнерства не для подстрекания к насилию. Здесь необходимо поощрять партнерство. Я призываю Президента Азербайджана вернуться в предложенное мною конструктивное русло и к конструктивной формуле, согласно которой урегулирование нагорно-карабахского конфликта должно быть приемлемым для народов Нагорного Карабаха, Армении и Азербайджана.

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Затем слово вновь взял Президент Ильхам Алиев:

-То, о чем я сказал в своем выступлении, является исторической правдой, основанной на резолюциях международных организаций. Во-первых, всем известен тот факт, что Армения оккупировала территорию Азербайджана. Во-вторых, не советовал бы премьер-министру Армении говорить о расизме, так как армянские террористы известны во всем мире. Человек по фамилии Карапетян, совершивший террористический акт в парижском аэропорту Орли, впоследствии был экстрадирован в Армению и помилован Президентом Армении. Именно поэтому я бы рекомендовал ему сидеть тихо, когда идут обсуждения по таким вопросам. На этом завершаю свое выступление.

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На проведенном в формате видеоконференции Саммите стран Восточного партнерства премьер-министр Никол Пашинян в очередной раз разоблачил себя. Доводим до вашего внимания несколько моментов, открыто подтверждающих это. Во-первых, премьер-министр Армении во время выступления, читая по бумаге на английском языке, употребил принятое в международном сообществе слово "Нагорный Карабах". А в выступлении на армянском языке он использует слово "Арцах".

Это еще раз показывает, что премьер-министр Армении только в выступлениях, рассчитанных на внутреннюю аудиторию, использует незнакомое международному сообществу выражение "Арцах". Выступление Пашиняна на саммите также продемонстрировало "уровень английского языка" премьер-министра Армении. Он прочитал по бумаге заранее подготовленное выступление на английском языке, однако затем не смог изложить свои мысли на этом языке. Выход заключался в том, чтобы говорить на армянском языке. Премьер-министр Армении в своем выступлении также отметил, что с целью обеспечения неотложных потребностей для борьбы с коронавирусом и сокращения влияния пандемии его страна получила от Европейского Союза помощь в объеме 92 миллиона евро. А Президент Азербайджана в своем выступлении подчеркнул, что наша страна выделила Всемирной организации здравоохранения на борьбу с пандемией добровольную финансовую помощь в размере 10 миллионов долларов. В то же время Азербайджан оказал гуманитарную помощь 29 государствам, и эта работа продолжается. Это – веский факт, демонстрирующий глубокую пропасть между Азербайджаном и Арменией в экономической сфере, как и во всех других областях. Неслучайно Всемирная организация здравоохранения называет Азербайджан образцовой страной в борьбе с коронавирусом, одобряет помощь Азербайджана другим странам, Армения же просто выпрашивает деньги на борьбу с коронавирусом.

Пашинян в своем выступлении сказал еще одну ложь. Представив последнее постановление Европейского суда по правам человека в совершенно сфальсифицированной форме, он стал утверждать, что в данном постановлении якобы отражено, что Азербайджан проводит на своей территории расовую политику против армян, выразил недовольство экстрадицией Рамиля Сафарова в Азербайджан и тем, что в стране его воспринимают как героя. Однако Пашиняну следует знать, что искажение постановления суда международного уровня недопустимо. В решении Европейского суда по правам человека никаких обвинений против Азербайджана не выдвинуто. В постановлении данного суда не отмечается, что Азербайджан несет какую-либо государственную ответственность по обвинению в расизме. В решении отмечается, что инцидент произошел на основании личных отношений. Таким образом, Пашинян, обвинивший Азербайджан в расизме на основе постановления Европейского суда по правам человека, в очередной раз оказался разоблаченным во лжи и фальсификации.

Президент Ильхам Алиев в своем выступлении коснулся вопроса, связанного с террористом Карапетяном. Случай, о котором говорил глава государства, произошел 15 июля 1983 года в парижском аэропорту Орли. В кровавом террористическом акте, совершенном под руководством члена террористической организации АСАЛА Варужаном Карапетяном перед кассой "Турецких авиалиний", погибли 2 гражданина Турции, 4 - Франции, один – США и один - Швеции. Во время террористического акта были также ранены 55 человек. Карапетян, признавшись в своих показаниях на следствии в совершенном деянии, сказал, что на самом деле планировалось взорвать бомбу в самолете. Хотя французский суд приговорил его к пожизненному заключению за совершенное преступление, Карапетян в 2001 году был экстрадирован в Армению. Террорист, встреченный здесь как герой, был принят тогдашним премьер-министром Армении Андраником Маргаряном, обеспечен жильем и работой. Это еще раз показывает, что героизация в Армении человека, совершившего кровавый террор, - обычное явление. Это – один из многочисленных фактов, свидетельствующих о поддержке терроризма в Армении на государственном уровне.

Пашинян в очередной раз опозорил себя, оказавшись в матовой ситуации перед приведенными Президентом Азербайджана вескими фактами, основанными на исторических реалиях. А это во всех случаях нежелательная ситуация для любого главы правительства.

Одним из самых интересных и смешных моментов было то, что Пашинян участвовал в мероприятии в защитной маске. Отметим, что недавно Пашинян объявил о том, что заразился коронавирусом, а затем сказал, что выздоровел. По словам специалистов, согласно медицинским протоколам, инфицированный коронавирусом и выздоровевший человек никого не заражает, так как в организме образуются антитела. Поэтому в таких случаях носить маски не нужно. Для чего тогда Пашинян надел маску, причем перед камерой?! Как видно из кадров, никто из глав государств и правительств, кроме Пашиняна, не надел маску, так как согласно международным медицинским стандартам, если никого поблизости нет, то надевать маску не нужно. Значит, это – очередное дешевое шоу Пашиняна. Его цель - представить себя перед своим народом как жертву и привлечь внимание общественности.