На сегодняшнем внеочередном собрании Милли Меджлиса депутаты обсудят 17 вопросов (версия 2)

(Первая версия в 09:28)

БАКУ/Trend/ - На сегодняшнем внеочередном собрании Милли Меджлиса (парламента) на повестку вынесено 17 вопросов, сообщает в пятницу Trend.

Среди них законопроекты: «Об исполнении государственного бюджета Азербайджана на 2019 год» (третье чтение); о поправках в закон «О Судебно-правовом совете» (в третьем чтении); закон «О медиации»; поправки в Кодекс об административных правонарушениях; в закон «О дорожном движении»; в закон «Об административном контроле над деятельностью муниципалитетов» (в первом чтении); во Внутренний устав Милли Меджлиса Азербайджана, утвержденного законом Азербайджана от 17 мая 1996 года; в закон «О статусе муниципалитетов»; в закон «Об управлении муниципальных земель»; о проекте закона в связи с поправкой в законы «О государственной пошлине», «О государственной службе», «О профессиональном образовании», «Об общем образовании» и «О дошкольном образовании»; в закон «Об исполнителях» (в первом чтении); в Кодекс об административных правонарушениях (в первом чтении); в Кодекс об исполнении наказаний (в первом чтении); в Уголовный кодекс (в первом чтении); в Кодекс об административных проступках (в первом чтении); в закон «О телекоммуникациях» (в первом чтении); в закон «О государственной пошлине» (во втором чтении).

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)