Премьер-министр Али Асадов подписал постановление о продлении режима карантина в Азербайджане
БАКУ/Trend/ - Премьер-министр Али Асадов подписал постановление о продлении особого режима карантина на территории Азербайджана, передает в пятницу Trend.
Согласно постановлению, в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в стране и ее возможных осложнений, особый режим карантина на территории Азербайджана продлевается до 00:00 первого августа 2020 года.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)
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