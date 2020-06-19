Кабмин Азербайджана принял решение об ужесточении особого режима карантина (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 17:24)

БАКУ /Trend/ - В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 Кабинет министров Азербайджана принял решение об ужесточении особого режима карантина.

Как сообщает в пятницу Trend, согласно статье 25 закона Азербайджана "О санитарно-эпидемиологическом здоровье" и утвержденным постановлением Кабинета министров № 73-1 от 28 февраля 2020 года "Правилам принятия карантинно-организационных, профилактических и других необходимых мер в случае опасности возникновения и распространения инфекционных, паразитарных и массовых неинфекционных заболеваний", Кабинет министров Азербайджана постановляет:

1. В целях снижения темпов распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в стране, а также сведения к минимуму ее возможных последствий, в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране, Евлахе, Масаллы, Джалилабаде и Абшеронском районе с 00:00 21 июня до 06:00 пятого июля вводятся нижеприведенные ограничения:

1.1. Приостанавливается деятельность по нижеприведенным сферам работы и обслуживания:

1.1.1. крупных торговых центров, за исключением находящихся в них продовольственных магазинов и аптек;

1.1.2. обслуживание клиентов на местах в объектах общепита;

1.1.3. деятельность музеев и выставочных залов;

1.1.4. деятельность парикмахерских, салонов красоты, оказание косметических услуг (в том числе, в квартирах клиентов или других местах);

1.1.5. учебных заведений (за исключением онлайн-экзаменов, конкурсов и собеседований);

1.1.6. проведение спортивных соревнований и игр на открытом воздухе.

1.2. Нижеприведенным категориям лиц разрешается передвижение на основании служебных удостоверений:

1.2.1. сотрудникам Администрации Президента Азербайджана, Управления делами Президента Азербайджана, Медицинской службы Азербайджана, Аппарата и Управления делами Кабинета министров Азербайджана;

1.2.2. депутатам и сотрудникам Аппарата Милли Меджлиса (парламент);

1.2.3. руководителям центральных и местных органов исполнительной власти и их заместителям;

1.2.4. руководителям принадлежащих государству юридических лиц, в том числе созданных от имени государства публичных юридических лиц, и их заместителям;

1.2.5. сотрудникам правоохранительных, судебных органов и органов, где предусмотрена военная служба, адвокатам;

1.2.6. сотрудникам аккредитованных в Азербайджанской Республике дипломатических представительств и международных организаций и их местного персонала (на основании аккредитационных карт, выданных министерством иностранных дел Азербайджанской Республики).

1.3. Разрешение на передвижение сотрудников государственных структур, за исключением отмеченных в пункте 1.2 настоящего постановления, волонтеров Общественного объединения «Волонтеры ASAN», Движения «Волонтеры аграрного развития», Общественного объединения «Региональное развитие», студентов-волонтеров «Бир», волонтеров Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики, а также сотрудников частных юридических лиц и физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без создания юридического лица, и их работников, деятельность которых разрешена, сотрудников, требуемых для обеспечения охраны и технической безопасности частных юридических лиц, продолжение деятельности которых не разрешено, предоставляется после внесения данных о них в портал icaze.e-gov.az.

1.4. Сотрудникам юридических лиц, занятых в сферах сбора урожая сельскохозяйственной продукции, а также орошения, ветеринарных услуг разрешается передвижение после внесения данных о них на портале icaze.e-gov.az работодателем, а на передвижение физических лиц в связи с вышеуказанными сферами деятельности - министерством сельского хозяйства или территориальными представителями местных органов исполнительной власти.

1.5. Покидать места жительства и нахождения, за исключением лиц, указанных в пунктах 1.2, 1.3 и 1.4 настоящего постановления, разрешается в нижеприведенных случаях:

1.5.1. в связи с необходимостью получения неотложной медицинской помощи или плановым лечением;

1.5.2. в связи с покупкой продуктов и других товаров ежедневного потребления, а также лекарственных препаратов, для того, чтобы воспользоваться государственными, банковскими, почтовыми услугами, а также услугами других сфер деятельности и обслуживания, деятельность которых разрешена; в связи с проведением времени на открытом воздухе;

1.5.3. в связи с участием в похоронах близкого родственника.

1.6. Чтобы покинуть места жительства или проживания, лица, указанные в пунктах 1.5.1 и 1.5.2 настоящего постановления, должны будут получить разрешение, отправив SMS на номер 8103.

В SMS-сообщении должны быть указаны один из нижеприведенных индексов и данные из документа, подтверждающего личность:

1.6.1. цифра 1 - для получения разрешения на выход из дома в связи с необходимостью неотложной медицинской помощи или планового лечения. Разрешение предоставляется на два часа для похода к врачу в пределах своего района или города. Если возникнет необходимость поездки в другой район или город, то будет учтена необходимость дополнительного времени на дорогу, пребывание в медучреждении и обратную дорогу. В этом случае время возвращения пациента домой будет указывать в соответствующей справке врач. Эту справку при необходимости нужно будет представить сотруднику полиции.

1.6.2. цифра 2 указывается в SMS-сообщении в связи с необходимостью выхода из дома для закупки продуктов и других товаров ежедневного потребления, а также лекарственных препаратов; для того, чтобы воспользоваться государственными, банковскими, почтовыми услугами, а также услугами других сфер деятельности и обслуживания, деятельность которых разрешена; в связи с проведением времени на открытом воздухе (разрешение предоставляется на 2 часа один раз в день; для лиц, покидающих место жительства и нахождения в связи с использованием государственных услуг, время на возвращение будет определено в соответствии со справкой, выданной соответствующей госструктурой).

1.7. В SMS-сообщении должны указываться следующие данные из документа, подтверждающего личность:

1.7.1. для граждан Азербайджана - номер и серия удостоверения личности (например, AZE11111111);

1.7.2. для временно или постоянно проживающих в стране иностранцев, а также лиц без гражданства: серия и номер вида на жительство (например, MYI (DYI) 1111111);

1.7.3. для иностранцев и лиц без гражданства, продливших легальное временное пребывание в стране: серия и номер соответствующего документа (к примеру, МОМ 1111111); например, для покупки продуктов, товаров ежедневного потребления, лекарственных препаратов, а также для того, чтобы воспользоваться банковскими или почтовыми услугами, нужно будет отправить SMS с текстом 2 AZE 1111111 на номер 8103.

1.8. В ответном сообщении от системы "Электронное правительство" будут указаны сроки действия разрешения. Место проживания можно покидать только после получения положительного ответа от системы.

1.9. Разрешение не требуется в случае, когда покинуть жилье нужно по причине прямой опасности для жизни и здоровья. Также не требуется получать разрешение в случае, если гражданин вызван в правоохранительный или судебный орган. В этом случае сотруднику полиции, по требованию, следует предъявить документ, подтверждающий вызов в правоохранительные органы или суд.

1.10. При возникновении трудностей с отправкой SMS-сообщений или получением ответов от системы "Электронного правительства" следует обратиться в колл-центр 9108 Службы "ASAN".

1.11. Чтобы покинуть места жительства и нахождения на основании, указанном в подпункте 1.5.3 настоящего распоряжения, любое лицо должно получить соответствующее разрешение в службе "102" МВД Азербайджана.

1.12. Во время передвижения лиц в порядке, установленном настоящим постановлением, гражданам необходимо иметь при себе удостоверение личности.

2. За нарушение правил применения ограничений, установленных настоящим постановлением, физические, юридические и должностные лица несут ответственность, предусмотренную Кодексом об административных проступках и Уголовным кодексом Азербайджана.

3. Контроль над соблюдением правил по ограничениям на передвижение, определенных настоящим постановлением, осуществляется министерством внутренних дел Азербайджана.

4. Контроль над внесением данных о сотрудниках частных юридических лиц и физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без создания юридического лица, и их работников, деятельность которых разрешена в соответствии с настоящим постановлением; сотрудников, требуемых для обеспечения охраны и технической безопасности частных юридических лиц, продолжение деятельности которых не разрешено, осуществляется министерством экономики и Государственным агентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана; в случае введения ложной информации на портале icaze.e-gov.az, а также выявления фактов злоупотребления в связи с получением разрешения, чтобы покинуть места жительства и нахождения, данные об этом представляются по назначению для принятия мер по привлечению к ответственности.

5. Передвижение (с места жительства) лиц, имеющих билеты на соответствующие международные и внутренние рейсы, разрешается на основании их билетов, а до места жительства или нахождения лиц, въезжающих в страну в соответствующем порядке - на основании штампа в их паспортах.

6.Устанавливается, что предусмотренные в постановлении №178 Кабинета министров Азербайджана "О дополнительных мерах в связи с особым режимом карантина" от 16 мая 2020 года ограничения, не противоречащие указанным в настоящем постановлении, остаются в силе.

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