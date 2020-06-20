Хикмет Гаджиев: Пашинян провокационными заявлениями разрушает формат и сущность переговорного процесса (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Никол Пашинян провокационными заявлениями разрушает формат и сущность переговорного процесса.

Об этом, как передает Trend, сказал Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев, комментируя заявление премьер-министра Армении.

Гаджиев отметил, что в октябре 2019 года на саммите глав государств СНГ в Ашхабаде Президент Ильхам Алиев разоблачил политику Армении в отношении фашиста Гарегина Нжде. Пашинян, пытаясь истерически защитить фашиста Гарегина Нжде во время саммита, поставил себя в смешное положение.

Затем в феврале 2020 года на Мюнхенской конференции по безопасности Пашинян, после того как был полностью разгромлен со стороны Президента Азербайджана Ильхама Алиева перед глазами Армении, мирового армянства и международного сообщества, вновь опозорился.

После этого Пашинян разоблачил себя, пропагандируя своего деда, такого же фашиста, как Нжде.

Премьер-министр Армении, который не оправился от этих ударов, столкнулся с еще одним позором во время видеоконференции глав государств и правительств Европейского Союза и стран Восточного партнерства 18 июня 2020 года. Пытаясь ответить на основанную на фактах позицию Президента Ильхама Алиева, Пашинян запомнился на видеоконференции своей речью на армянском и смешным английским, которая была встречена с иронией и создала путаницу.

Его утверждениям повторно был дан сдержанный, в то же время веский и решительный ответ со стороны Президента Ильхама Алиева. Президент Ильхам Алиев, отметив, что Варужан Карапетян, совершивший террористический акт в аэропорту Орли во Франции, был экстрадирован в Армению и героизирован там, заявил, что Армения не должна говорить о таких вопросах, как расизм и терроризм.

Кроме того, Пашинян, как единственный глава государства, который присутствовал на видеоконференции в маске, выставил себя на посмешище. А это продемонстрировало, что его слова о заражении коронавирусом - еще один популизм.

Спутавший улицы Еревана с международными мероприятиями и каждый раз позорящий себя премьер-министр Армении для оправдания своей неудачи вновь выдвинул обвинения в адрес Азербайджана и выступил с популистской речью.

Пашинян в настоящее время находится в безвыходном положении. Он фактически установил революционную диктатуру в Армении. Арест представителей оппозиции, журналистов и судей, принуждение к молчанию и шантаж людей, которые высказывают любое противоположное мнение, смерть представителя оппозиции в тюрьме - широко распространенная практика в Армении.

Очевидно, что его борьба с коронавирусом обречена на провал. Попавший в замешательство Пашинян делает один за другим провокационные и противоречивые заявления для внутреннего потребления.

Такими провокационными заявлениями Пашинян разрушает формат и суть переговоров. Президент Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что формат переговоров не может быть изменен. Не существует такого понятия, как "народ Нагорного Карабаха", как утверждает Пашинян. Нагорный Карабах историческая земля Азербайджана. Как подчеркнул Президент Ильхам Алиев на заседании дискуссионного клуба "Валдай" в октябре 2019 года, "Нагорный Карабах - это Азербайджан и восклицательный знак".

Азербайджан освободит все свои оккупированные земли от армянской оккупации и восстановит свою территориальную целостность в рамках международно признанных границ.

Вся ответственность за обострение ситуации полностью ложится лично на Пашиняна.

(Текст: Али Гасымов)