Депутат: Президент Ильхам Алиев в очередной раз разоблачил захватническую политику Армении

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в очередной раз разоблачил захватническую и террористическую политику Армении на видеоконференции глав государств и правительств стран Европейского Союза и стран Восточного партнерства 18 июня. Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Камал Джафаров.

Джафаров отметил, что в своем выступлении Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, что не советовал бы премьер-министру Армении говорить о расизме, поскольку армянские террористы известны во всем мире.

"Инцидент, о котором упомянул глава государства, произошел 15 июля 1983 года в аэропорту Орли в Париже. Восемь человек погибли и 55 получили ранения в результате теракта, совершенного под руководством члена АСАЛА Варужана Карапетяна. Несмотря на то, что французский суд приговорил его к пожизненному заключению за совершенное преступление, Карапетян был экстрадирован в Армению в 2001 году. Террорист, которого здесь встретили как героя, был принят премьер-министром Армении Андраником Маргаряном, он был обеспечен жильем и работой. Это еще раз показывает, что героизация человека, совершившего кровавый теракт, обычное дело в Армении. Это один из многих фактов, демонстрирующих, что терроризм поддерживается на государственном уровне в Армении", - сказал депутат.

По его словам, правительство Армении даже назначает террористов на высокие посты в диаспорских организациях.

"Так, наиболее известной в негативном смысле диаспоры, созданной армянами в США, является Армянский национальный комитет Америки (ANCA). Не секрет, что армяне, особенно армянское лобби и организации диаспоры, стоят за всеми шагами против Азербайджана в Соединенных Штатах. Крупнейшей из этих организаций является Армянский национальный комитет Америки, основанный в 1918 году. Эта организация была переименована в ANCA в 1941 году, до этого она была Американским комитетом во имя независимости Армении", - добавил Джафаров.

Джафаров также сказал, что террористическая деятельность и поддержка лидеров этой организации, нацеленной против Азербайджана, и не избегающей совершения преступлений для достижения своих целей, неоднократно подтверждалась соответствующими решениями властей.

"Например, пятеро членов «Справедливых борцов за геноцид армян», известных как «LA Five», были арестованы в США в 1982 году за попытку совершить террористический акт. Преступные действия этих людей были полностью доказаны, и они были осуждены. Тем не менее, ANCA поддерживает тесные связи с этими преступниками, продолжая финансировать и назначать их на руководящие должности. В 1982 году были арестованы Карниг Саргсян, Викен Якубян, Викен Овсепян, Викен Якубян и Стивен Джон Дадаян.

Дадаян в настоящее время является советником Западного регионального совета ANCA. Овсепян и Якубян являются членами Западноамериканского совета Армянского фонда культуры. В 2012 году данный Фонд получил 200 000 долларов США от Фонда пожертвований ANCA. Якубян был также избран членом Бюро Армянской Революционной Федерации в 2015 году", - сказал он.

Депутат также сказал, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев в очередной раз дал ответ Пашиняну, основанный на исторических реалиях и ​​объективных фактах.

"Конечно, Пашинян, оказавшийся в неловком положении, использовал общепризнанное слово «Нагорный Карабах», хотя он всегда использовал слово «Арцах» в своей речи на армянском языке. Затем он заговорил по-армянски, потому что перед ним не было ответов в конспекте, и он не мог выразить свои мысли на английском. Это во всяком случае смешное положение для любого главы правительства", - добавил Джафаров.

(Автор: Эльчин Мехтиев)