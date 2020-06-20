Письма граждан: Господин Президент, осуществляемая Вами работа еще раз подтверждает, что наше государство находится в надежных руках

Политика 20 июня 2020 18:54 (UTC+04:00)
Письма граждан: Господин Президент, осуществляемая Вами работа еще раз подтверждает, что наше государство находится в надежных руках

БАКУ /Trend/ - Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву продолжают поступать благодарственные письма от граждан.

Trend со ссылкой на сайт Президента представляет ряд этих писем.

Из поселка Гарачухур Сураханского района Баку пишет Севиндж Алыева пишет: «Уважаемый господин Президент, как и все граждане Азербайджана, мы всей семьей наблюдаем за деятельностью нашего мудрого руководителя и высоко оцениваем Ваши усилия. Мы гордимся всеми предпринимаемыми Вами превентивными мерами для предотвращения вируса с момента выявления COVID-19 в нашей стране и проводимой сегодня борьбой. Господин Президент, да ниспошлет Аллах Вам и Вашей семье крепкого здоровья, выражаю Вашему превосходительству признательность за постоянную заботу о нас и нашей стране».

Из города Гянджа пишет Севиндж Кязимова: «Многоуважаемый господин Президент, написав это письмо, выражаю признательность Вам – Президенту независимого, развивающегося с каждым днем Азербайджана и считаю это своим гражданским долгом. Благодаря Вам развивается наша страна, находят решение вопросы, беспокоящие людей. Кроме того, Ваш призыв «Вместе мы сильнее!» в период пандемии COVID-19 вызывает у меня, как и у каждого гражданина, чувство гордости, вдохновляет меня. Уверены, что благодаря Вашей и Первого вице-президента Мехрибан ханым Алиевой помощи мы победим эту пандемию. Своевременно предпринимаемые шаги, осуществляемая оперативная работа, принятые правильные решения создают благоприятную почву для преодоления нашим народом этой напасти с минимальными потерями. Вы своей практической деятельностью еще раз доказали, что являетесь Президентом каждого гражданина Азербайджана. Все это подтверждает, что наше государство находится в надежных руках. Дорогой Президент, еще раз выражаю Вам признательность за внимание и заботу о народе, желаю долгих лет жизни, здоровья. Да поможет Вам Всевышний!».

Адалят Гусейнов из села Авшар Агджабединского района пишет: «Многоуважаемый господин Президент, в результате Вашего огромного внимания и заботы столица Баку, ее районы, поселки и села, в то же время, все районы и села нашей республики благоустраиваются и развиваются день ото дня. Улучшается материальное благосостояние населения. Все это, а также другие осуществляемые Вами важные дела, то, что Вы, как выдающийся политический деятель, завоевали большой авторитет в мировой арене переполняет мое сердце, как одного из миллиона азербайджанцев, чувством бесконечной гордости. Несмотря на напряженный рабочий график Вы совершаете поездки в различные регионы нашей страны, встречаетесь с простыми гражданами, и это приносит Вам всенародную любовь. Господин Президент, эту радость пережило и население района, в котором я живу. Распоряжение, подписанное Вами 4 июня, вызвало безграничную радость у жителей Агджабеди, оставило неизгладимый след в сердце каждого из нас. Выражаю Вам глубокую признательность и благодарность за все это. Желаю Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, да поможет Вам Всевышний в осуществлении всех Ваших пожеланий и идей».

Из города Нефтчала пишет Ровшан Мирзоев: «Уважаемый господин Президент, выражаю Вам за то, что в это непростое время защищаете наш народ от пандемии коронавируса, охватившего все человечество. Пандемия стала причиной смерти тысячи людей в различных странах. А в Азербайджане благодаря принятым Вами мудрым решениям были осуществлены необходимые меры по своевременному предотвращению этой страшной катастрофы. Всемирная организация здравоохранения также высоко оценивает меры, предпринимаемые в нашей стране против пандемии коронавируса, эти меры приводятся в пример другим государствам. Мы гордимся тем, что являемся гражданами образцовой страны. Уважаемый господин Президент, да поможет Всевышний Вам и Вашей семье!».

Дурдана Азизли из города Ширван: «Уважаемый господин Президент, как наш общенациональный лидер Гейдар Алиев, откликнувшись на голос азербайджанского народа, вернулся к власти в июне 1993 года и спас наш народ от трагедий, точно также Вы сегодня защищаете наш народ от больших бед, заботитесь о здоровье каждого гражданина. Несмотря на то, что в период пандемии, когда в большинстве развитых стран мира пациентов из-за отсутствия коек даже не принимают в больницы, все наши заболевшие госпитализируются, и врачи круглосуточно оказывают им услуги. В результате Вашей дальновидной политики количество больниц модульного типа увеличивается, а их строительство продолжается ускоренными темпами. Мы, жители Ширвана, благодарим Вас за эти решения, которые Вы приняли, заботясь о здоровье наших людей. Мы полностью уверены в том, что под Вашим руководством народ Азербайджана скоро победит эту беду. Да хранит Аллах Вас и Вашу семью!».

Вынужденный переселенец из Джебраильского района, инвалид II группы Карабахской войны Мурад Агаяров: «Многоуважаемый господин Президент, мы, инвалиды Карабахской войны, и вынужденные переселенцы всегда ощущали Ваше и Мехрибан ханым Алиевой внимание и заботу. После того, как в результате армянской агрессии в 1993 году наши земли были оккупированы, мы временно поселились на территории поселка Джейранбатан, наше положение было очень плачевным. В 2012 году по Вашему поручению в поселке Мушвигабад Гарадагского района были построены здания для 1680 семей, которые в 2013 году были переданы нам, вынужденным переселенцам. В настоящее время мы живем в очень хороших условиях в этих квартирах. Господин Президент, в то время, когда пандемия коронавируса стремительно распространяется по всему миру, благодаря Вашим своевременным мудрым и гибким шагам предотвращается широкое распространение вируса в нашей стране. Несмотря на экономический ущерб, нанесенный пандемией всему миру, работы по благоустройству и созиданию в нашей стране не прекратились, и строительство зданий для улучшения условий жизни вынужденных переселенцев завершилось. Открытие в прошлом месяце жилого комплекса «Гобу Парк 3» - яркое тому подтверждение. Вся эта работа - результат Вашей успешной внешней и внутренней политики. Мы, вынужденные переселенцы, тесно сплотившись вокруг Вас, поддерживаем Ваш лозунг «Мы вместе сильнее!».

Ингилаб Нуриев из города Лиман Лянкяранского района: «Многоуважаемый господин Президент, мой сын - студент второго курса Азербайджанского университета кооперации, учится на платной основе. Одним из гуманных поручений, которые Вы дали в период пандемии COVID-19, была оплата нашим государством обучения за этот год студентов, получающих платное образование.

Конечно, этот шаг осчастливил сотни других малообеспеченных семей, в том числе и мою. Господин Президент, Вы всегда в трудные время были рядам с гражданами страны. И поэтому от имени моей семьи выражаю Вам глубокую признательность. Желаю успехов в Ваших делах!».

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