Арзу Нагиев: Премьер-министр Армении в очередной раз продемонстрировал свою неадекватность (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Армении Никола Пашинян на видеоконференции глав государств и правительств стран Восточного партнерства в очередной раз продемонстрировал свою неадекватность.

Как сообщает Trend, об этом телеканалу CBC сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Арзу Нагиев.

Как отметил депутат, известно, что сегодня в Армении происходят такие процессы, при которых как бы они ни старались изобразить себя легитимными и адекватными политиками, но уже не только гражданами Армении, но и весь мир начинает осознавать полную противоположность этого.

"Думаю, что саммит и речь господина Президента Ильхама Алиева имели очень важное значение в этом направлении", - сказал Арзу Нагиев.