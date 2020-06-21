Арзу Нагиев: Премьер-министр Армении в очередной раз продемонстрировал свою неадекватность (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Армении Никола Пашинян на видеоконференции глав государств и правительств стран Восточного партнерства в очередной раз продемонстрировал свою неадекватность.
Как сообщает Trend, об этом телеканалу CBC сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Арзу Нагиев.
Как отметил депутат, известно, что сегодня в Армении происходят такие процессы, при которых как бы они ни старались изобразить себя легитимными и адекватными политиками, но уже не только гражданами Армении, но и весь мир начинает осознавать полную противоположность этого.
"Думаю, что саммит и речь господина Президента Ильхама Алиева имели очень важное значение в этом направлении", - сказал Арзу Нагиев.
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