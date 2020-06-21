Мевлют Чавушоглу: Турция во всех вопросах находится рядом с братским Азербайджаном

Политика 21 июня 2020 00:30 (UTC+04:00)
Мевлют Чавушоглу: Турция во всех вопросах находится рядом с братским Азербайджаном

БАКУ /Trend/ - Каким бы образом Азербайджан ни хотел решить карабахскую проблему, мы будем продолжать оказывать поддержку Азербайджану.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, отвечая на вопросы журналистов во время презентации проекта по туризму "Открой для себя снова" в Анталии.

Министр отметил, что в вопросах карабахской проблемы, оккупированных земель, границ и территориальной целостности Азербайджана Турция всегда была рядом с Азербайджаном: "Карабах принадлежит Азербайджану".

Чавушоглу отметил, что в решении карабахского конфликта Армения не согласилась на компромиссные варианты, напротив, в Карабахе прошли незаконные выборы, которые не были признаны международной общественностью: "Армения должна прийти к мирному решению проблемы вместо этих провокаций. Как и во всех вопросах, в карабахском вопросе мы находимся рядом с братским Азербайджаном".

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