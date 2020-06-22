Нагиф Гамзаев: Азербайджан признан надежным партнером на международной арене

БАКУ/Trend/ - Сегодня Азербайджан признан в мире как независимое государство со своим видением глобальных политических процессов и системой международных отношений. Всестороннее развитие страны под руководством Президента Ильхама Алиева, укрепление ее экономического потенциала, проводимая независимая внешняя политика обеспечили рост престижа нашей страны, более тесную интеграцию в международное сообщество, укрепление связей с другими странами.

Такое заявление поступило от депутата Нагифа Гамзаева, члена парламентского комитета по правам человека, сообщает в понедельник Trend.

Депутат сказал, что благодаря успешной внешней политике, проводимой в нашей стране, Азербайджан создал вокруг себя благоприятную внешнюю среду, установил отношения, основанные на взаимном доверии, с ведущими странами и международными организациями, членом которых он является. Укрепление связей с международными организациями, являющихся универсальной платформой для равноправного и взаимовыгодного сотрудничества всех партнеров без ущерба для национальных интересов представляемых стран, принесло Азербайджану как политические, так и экономические дивиденды. К примеру, Европейский Союз является одной из влиятельных организаций мира, развитию сотрудничества с которым официальный Баку придает большое значение.

Президент Ильхам Алиев 18 июня принял участие в саммите Восточного партнерства с участием президента Совета Европы Чарльза Мишеля, президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Джозефа Борелла и провел ряд встреч с представителями Евросоюза. Он отметил, что международное сотрудничество является одним из главных приоритетов внешней политики Азербайджана. Он отметил, что был подписан документ о стратегическом партнерстве с 9 членами Европейского союза: «Мы находимся на завершающей стадии переговоров по новому соглашению о партнерстве с Европейским союзом. 90% текста уже согласовано. Два года назад в Брюсселе между Азербайджаном и Европейским Союзом был инициирован документ «Приоритеты партнерства», в котором подчеркивается

приверженность обеих сторон принципам независимости, суверенитета, территориальной целостности и нерушимости международно признанных границ".

Гамзаев сказал, что будущий успех программы ЕС «Восточное партнерство» зависит от поддержания безопасности и стабильности в регионе. Азербайджан зарекомендовал себя в качестве надежного партнера в регионе и на сегодняшний день установил стратегическое партнерство практически со всеми соседними странами. К сожалению, некоторые региональные перспективы стали заложниками неразрешенных конфликтов. Как указано в постановлении Европейского парламента о Европейской политике соседства, государство-член Восточного партнерства не может занимать территорию другой страны-партнера. Территориальная целостность, независимость, суверенитет и мирное урегулирование конфликтов отражены во всех документах.

Во время видеоконференции Президент Ильхам Алиев уделил особое внимание восстановлению территориальной целостности Азербайджана, отметив, что Армения продолжает оккупировать 20 процентов международно признанной территории нашей республики. Нагорный Карабах и еще 7 регионов Азербайджана находятся под армянской оккупацией почти 30 лет. В результате проводимой в Армении политики этнической чистки более 1 миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами. Четыре постановления Совета Безопасности ООН требуют безоговорочного и полного вывода армянских войск со всех оккупированных территорий Азербайджана. Вместо соблюдения условий этих постановлений, а также соответствующих документов, принятых ОБСЕ, Движением неприсоединения, НАТО, Европейским парламентом и другими международными организациями, Армения проводит незаконное управление оккупированными территориями. Вопреки тому, что говорит премьер-министр Армении, который пытается разрушить суть и формат переговоров, Нагорный Карабах - это не Армения, Нагорный Карабах - это Азербайджан, и это признает весь мир.

Не остались незамеченными на видеоконференции реплики премьер-министра Армении Никола Пашиняна на армянском языке. Как всегда, глава государства резко отреагировал на нелогичное, бессмысленное, ложное вмешательство и обвинения в адрес нашей страны. Премьер-министр Армении в очередной раз раскрыл свое истинное лицо на видеоконференции Восточного партнерства. После мюнхенских дебатов саммит стал очередной демонстрацией опыта и сдержанности Президента Азербайджана как политического и государственного деятеля, который намного превосходит опыт премьера страны-агрессора.

"Сдержанный ответ Президента Ильхама Алиева на неуместные замечания премьер-министра Армении стал еще одним сигналом о том, что Азербайджан не отступит от своей принципиальной позиции, решителен и способен восстановить свою территориальную целостность, и что все конфликты в Восточном партнерстве будут решаться на основе международного права. В то же время саммит, проведенный в формате видеоконференции, стал демонстрацией того факта, что Азербайджан является государством с совершенно независимой позицией", - подытожил Нагиф Гамзаев.