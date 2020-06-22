Министр обороны Азербайджана приглашен на военный парад в Москве
БАКУ/Trend/ - Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов приглашен министром обороны Российской Федерации, генералом армии Сергеем Шойгу на военный парад в Москве, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.
Делегация во главе с генерал-полковником Гасановым примет участие в военном параде, посвященном 75-летию Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне, который состоится 24 июня.
Делегация отправится в Москву 23 июня.
Следует отметить, что нашу страну на параде представит парадный расчет в составе 75 военнослужащих азербайджанской армии.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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