Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии надземного пешеходного перехода на улице Неаполя в Баку(ФОТО)
БАКУ /Trend/ - 22 июня Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии нового надземного пешеходного перехода на улице Неаполя в Хатаинском районе Баку.
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии надземного пешеходного перехода на улице Неаполя в Баку(ФОТО)
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии надземного пешеходного перехода на улице Неаполя в Баку(ФОТО)
Посол: Латвия заинтересована в привлечении азербайджанских инвестиций в транспортно-логистический сектор
В Азербайджане выявлен 491 новый случай инфицирования коронавирусом, вылечились 283, скончались 6 человек - Оперативный штаб