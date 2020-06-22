Президент Ильхам Алиев выделил средства на улучшение водоснабжения посевных площадей в Билясуваре

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 22 июня подписал распоряжение о дополнительных мерах по улучшению водоснабжения посевных площадей в Билясуварском районе.

Согласно распоряжению, с целью улучшения водоснабжения посевных площадей в селе Чинарлы Билясуварского района из суммы, указанной в п. 1.8.21 раздела средств, предусмотренных для государственных капиталовложений (инвестиционные расходы) в государственном бюджете Азербайджана на 2020 год, ОАО «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана» выделяются 455 тысяч манатов.

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части первой распоряжения, Кабмину – решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.