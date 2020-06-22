Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии надземного пешеходного перехода на улице Неаполя в Баку (ФОТО) (версия 2)

(добавлены подробности, первая версия опубликована в 11:37)

БАКУ /Trend/ - 22 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии нового надземного пешеходного перехода на улице Неаполя в Хатаинском районе Баку.

Председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов проинформировал Президента Ильхама Алиева о технических показателях пешеходного перехода.

Было отмечено, что этот переход, построенный с большим вкусом и на основе современных технологий, внешним видом отличается от других подобных строений в столице. Его сооружение является составной частью комплексной работы по строительству новых пешеходных переходов в городе.

Пешеходный переход расположен рядом с парком Гейдара Алиева. Созданный в 2000 году парк, в открытии которого участвовал великий лидер Гейдар Алиев, является любимым местом отдыха жителей района.

Отметим, что до строительства этого перехода пешеходы испытывали большие трудности при передвижении, особенно в часы пик. Отсутствие соответствующей инфраструктуры также создавало препятствия для движения транспортных средств. Таким образом, пешеходы сталкивались с опасностью, а автомобили - с пробками. Строительство нового перехода решило все эти проблемы. Для обеспечения удобства людей с ограниченными физическими возможностями здесь установлены два современных лифта. Строительство этого сооружения было выполнено в сжатые сроки и с высоким качеством.

Президент Ильхам Алиев был также проинформирован о том, что на 7-м километре автомобильной дороги Баку-Губа- государственная граница с Российской Федерацией, на территории между Бакинским международным автовокзальным комплексом и станцией метро «Автовокзал» , проезжая часть основной дороги расширена до четырех полос движения. В рамках этого проекта, реализованного с целью устранения пробок на северном въезде в город Баку, особенно в часы пик, на кругу «20 Января» проезжая часть дороги расширена до 10 метров, а магистральная дорога в части, проходящей перед Бакинским международным автовокзальным комплексом, в обоих направлениях – на ширину одной полосы движения.

Следует отметить, что для обеспечения безопасности пешеходов на автомобильных дорогах особое внимание уделяется строительству на территориях с интенсивным движением подземных и надземных пешеходных переходов. В этом можно убедиться, взглянув на работу, проделанную в столице в данном направлении за последние годы. Так, в 2018-2019 годах в Баку и на пригородных дорогах, а также на магистралях сданы в эксплуатацию 7 надземных и подземных пешеходных переходов. С начала 2020 года в столице построены подземный пешеходный переход на пересечении проспекта Гейдара Алиева и улицы Заки Мамедова, а также надземные пешеходные переходы на пересечении Московского проспекта и улицы 20 Января и на улице Неаполя. В настоящее время завершается строительство пешеходных переходов на проспекте Азадлыг, на трассах Гала-Пираллахы, Мардакан-Бузовна, Баку-Сумгайыт и других территориях. Кроме того, в нескольких местах строительство таких сооружений еще продолжается.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал поручения и указания, связанные с проводимой работой.