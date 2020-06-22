Президент Ильхам Алиев поздравил Великого герцога Люксембурга
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Великого герцога Люксембурга Анри с национальным праздником страны.
"Ваше величество,
Очень рад от своего имени и от имени народа Азербайджана поздравить Вас и дружественный народ Люксембурга с национальным праздником страны.
В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а Вашей стране – постоянного процветания", - говорится в послании главы государства.
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