Президент Ильхам Алиев поздравил Великого герцога Люксембурга

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Великого герцога Люксембурга Анри с национальным праздником страны.

"Ваше величество,

Очень рад от своего имени и от имени народа Азербайджана поздравить Вас и дружественный народ Люксембурга с национальным праздником страны.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а Вашей стране – постоянного процветания", - говорится в послании главы государства.