Президенту пишут: Мы от всей души поддерживаем проводимую Вами мудрую политику и предпринимаемые решительные меры

БАКУ /Trend/ - В адрес Президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжают поступать благодарственные письма. Граждане со всех уголков нашей республики высоко оценивают внимание и заботу главы государства.

Trend со ссылкой на сайт Президента представляет еще несколько этих писем.

Из села Арбатан Сальянского района пишут Севиндж Алекберли, Шукюфа Бабаева, Афруза Исаева, Ирада Рзаева и Вусаля Абушева: «Уважаемый господин Президент, сегодня благодаря предпринимаемым Вами превентивным мерам и целенаправленным шагам наша страна по сравнению с другими странами мира преодолевает пандемию коронавируса с минимальными потерями. Проявление в эти тяжелые дни внимания и заботы о малообеспеченных семьях, оказание им материальной и продовольственной помощи, поддержка также первой леди страны Мехрибан ханым Алиевой еще раз подтверждают, что Вы всегда находитесь рядом с народом. Накануне этих процессов как во всех уголках страны, так и в нашем районе. осуществляются строительно-созидательные работы и работы по благоустройству. Проведенные в родильном доме в нашем районе, который уже долгие годы не ремонтировался, работы по благоустройству стали настоящим подарком для нас. По Вашему поручению заасфальтирована дорога в село Арбатан, где мы живем, отныне мы с комфортом можем ездить в район. Самым радостным событием для нас стал начатый Фондом Гейдара Алиева капитальный ремонт сельской школы, сданной в эксплуатацию еще в 1964 году. Уважаемый господин Президент, за всю эту работу мы – жители села Арбатан решили адресовать Вам благодарственное письмо. Мы еще раз стали наглядными свидетелями того, что даже в эти непростые дни Вы не оставляете народ без внимания и заботы. От имени всех жителей села выражаем Вам свою признательность. Наша любовь и уважение к Вам бесконечны. Да хранит и возвысит Аллах Вас и Вашу семью, да ниспошлет Он нашей стране вечного процветания и успехов. Мы сильны вместе с Вами!».

Инвалид 2-й группы из села Ахмедбейли Саатлинского района Байрамали Алиев: «Уважаемый господин Президент, я являюсь гражданином Азербайджана, который всегда поддерживает Вашу деятельность. Вы посвящаете всю свою деятельность улучшению благосостояния граждан. Ваша правильно проводимая политика по борьбе против пандемии COVID-19 еще раз доказывает это. В настоящее время в мире царит экономический кризис. Однако Вы своей мудрой политикой защищаете Азербайджан от этой беды. В этой тяжелой ситуации Вы совершаете поездки в регионы, открываете новые объекты для благополучной жизни народа, посредством видеоконференций и видео-встреч обсуждаете важные вопросы, выражаете свою позицию. Вы добиваетесь этого благодаря Вашей великой политике, высокому интеллекту и дальновидности. Господин Президент, от своего имени и от имени членов моей семьи благодарю Вас за Ваш большой и ответственный труд во благо нашего народа. Пусть Всевышний всегда будет Вам в помощь!».

Мать шехида из Пираллахинского района Баку Хатира Алиева: «Уважаемый господин Президент, Ваши внимание и забота о семьях шехидов, ветеранах Карабахской войны, а также вынужденных переселенцах играют исключительную роль в нашей жизни. Ваше заботливое отношение к нам является примером для других. К нашим обращениям, адресованным к государственным структурам в связи с устранением проблем, с которыми мы сталкиваемся, проявляется чуткое отношение, предпринимаются необходимые меры для их решения. Господин Президент, выражаю Вам глубокую признательность за все это. Я потеряла сына во имя Родины, но приобрела тысячи сыновей и горжусь этим. Я молюсь и приветствую каждого, Во главе с Вами, кто проявляет большое уважение и почтение к памяти шехидов, матерям шехидов. Желаю Вам долгих лет жизни!».

Юсиф Гусейнов из Низаминского района Баку: «Уважаемый Президент, я – ветеран Карабахской войны. От имени всех людей из этой категории выражаю признательность Вам и Мехрибан ханым за заботу и решение проблем как ветеранов и инвалидов Карабахской войны, так и семей шехидов. В результате исполнения задач, вытекающих из Ваших указов и распоряжений, условия нашей жизни улучшаются, ряд беспокоящих нас вопросов находит свое решение. Ветераны Карабахской войны и семьи шехидов считают Вас своим самым большим покровителем и другом. Да хранит Вас Аллах!».

Сеидбала Наджафов из села Чартепе Губинского района пишет: «Уважаемый господин Президент, я – 82-летний пенсионер, живущий в селе Чартепе Губинского района. В столь преклонном возрасте мне очень приятно видеть наше село благоустроенным, а жизнь людей – благополучным. Все это прибавляет мне жизнерадостности, вдохновляет меня. За последние годы в нашем селе осуществлены большие ремонтно-строительные работы. Достаточно привести в пример заасфальтированную дорогу, проложенную от районного центра до села. Раньше мы с большим трудом добирались до райцентра за один час. А ныне для этого достаточно всего 15 минут. Теперь мы с комфортом можем ездить в соседний Гусарский район. В настоящее время идет работа по прокладке в село линии питьевой воды. Уважаемый Президент, я считаю своим долгом передать Вам мои сердечные слова. Выражаю Вам глубокую признательность».

Мать шехида Хырда Рзаева из поселка Бакиханов города Баку пишет: “Уважаемый господин Президент, Вы всегда думаете о нас, пожилых. Повышаете наши пенсии для улучшения условий жизни. Это радует нас. Я признательна Вам за это. Большое спасибо. Мы любим Вас, как Президента, как сына. Опираемся на Вас. Вы достойно продолжаете путь общенационального лидера Гейдара Алиева. Вы регулярно своими гуманистическими распоряжениями даруете счастье многим семьям шехидов, ветеранам Карабаха, малообеспеченным людям. Предоставление мне квартиры является большим уважением к матери шехида, памяти шехидов. Эта радость как большой подарок для нашей семьи. Моя признательность бесконечна. Да хранит Вас Аллах!".

Гюльнар Садыхова из села Агамалылар Имишлинского района пишет: “Уважаемый господин Президент, благодаря Вашей мудрости и дальновидности наша страна в последние годы стремительно развивается и хорошеет. Наш народ нашел спасение благодаря Вашим решительным шагам в судьбоносных вопросах, преодолел многие трудности. Мы стали свидетелями этого в период пандемии, охватившей весь мир. В это тяжёлое время нам помогли многочисленные медицинские учреждения, построенные или отремонтированные в предыдущие годы, формирование финансовых ресурсов нашей страны, расширение технических возможностей. Вот это и есть дальновидность. Да хранит Вас Аллах, господин Президент! Мы видим и ценим Вашу работу, а тем, кто не видит, желаем от Аллаха исцеления. А также желаем, чтобы Аллах поскорее избавил нашу страну от пандемии, и Азербайджан вернулся к прежним дням!".

Ниджат Ахмедов из поселка номер 689 Агдамского района пишет: “Уважаемый господин Президент, несмотря на борьбу с пандемий, охватившей весь мир, в развитых странах Европы и Америки от этой страшной болезни ежедневно умирают сотни людей. Однако благодаря принятым Вами решениям и превентивным мерам с первых дней пандемии было предотвращено широкое распространение инфекции в нашей стране. В результате Вашей дальновидности в нашей стране сохраняется низкое число заразившихся инфекцией.

Господин Президент, желаем Вам долгой жизни, здоровья, успехов в работе".

Наиля Гулиева из Сиязанского района пишет: “Уважаемый господин Президент, стремительное развитие нашей страны, прогресс экономической сферы способствуют улучшению культурной и туристической среды в Азербайджане. Ещё одним примером государственной заботы об этой сфере стало подписанное Вами Распоряжение от 8 июня 2020 года о создании Государственного историко-культурного и природного заповедника "Гора Бешбармаг". Меня, как жителя Сиязанского района и учителя истории, очень обрадовало Ваше внимание к этому историческому и природному памятнику, свидетельствующему о древней культуре, истории, обычаях и традициях азербайджанского народа, и объявление его Государственным заповедником. Азербайджан, являющийся одним из древнейших в мире человеческих поселений, всегда привлекал внимание известных путешественников. Азербайджанское государство построено на исторической основе. А в последнее время в мире нет второй такой страны, развивающейся в экономической сфере, как Азербайджан. В результате экономических реформ, проводимых в стране под Вашим руководством, наша страна превратилась в государство-лидер региона, известное во всем мире. Мы с оптимизмом смотрим в будущее, верим, что оно будет счастливым. Верим, что это Распоряжение, подписанное Вами, внесёт вклад в развитие туризма в нашей стране. Господин Президент, я от всей души приветствую Вашу мудрую политику и решительные меры, предпринимаемые Вами".

Талех Мансуров из Ясамальского района Баку пишет: “Уважаемый господин Президент, как представитель молодежи считаю своим гражданским долгом, а также долгом совести, написать Вам это благодарственное письмо. Уважаемый Верховный Главнокомандующий, мир переживает тяжёлые испытания как в политической, так в экономической сферах, а также в здравоохранении. Уже известно, что в суперсильных странах мира начинают проявляться последствия пандемии. Стабильность в нашей стране, социальные пособия на фоне этой панорамы мира свидетельствуют о том, что Азербайджан преодолеет эти испытания с малыми потерями. Все это стало возможным благодаря любви народа к Вам, Вашей сильной воле. Неоспоримый факт, что Вы и Первый вице-президент Мехрибан ханым Алиева делаете всё для нашего государства и народа. И я, как молодой азербайджанец, всегда поддерживаю Вашу политику, стараюсь стать достойным гражданином нашей Родины. Да хранит Вас Аллах!".

Учительница полной средней школы села Учбулаг Физулинского района Гюлю Муталлимли: «Уважаемый господин Президент, написав это письмо, выражаю Вам благодарность. Считаю это своим гражданским долгом. Вам призыв «Вместе мы сильнее!» во время пандемии COVID-19, охватившей мир, вызвал у меня гордость и вдохновил меня, как гражданина. Уверены, что благодаря Вашей помощи и помощи Первого вице-президента Мехрибан ханым Алиевой мы победим эту пандемию. От имени учительского коллектива полной средней школы села Учбулаг Физулинского района выражаю Вам признательность за проводимую против пандемии COVID-19 работу, принятые решения, деятельность по защите наших граждан, а также внимание и заботу о вынужденных переселенцах. Мы сильны с Вами, дорогой Президент! Желаю Вам долгих лет жизни, здоровья и успехов во всех делах. Да защитит Вас Аллах!».

Айтекин Мамедова из Агджабединского района: «Уважаемый господин Президент, пишу Вам из Агджабеди. Я простая гражданка. Считаю своим долгом воспитывать достойных для Родины детей. Так же, как Вы осуществляете свою работу не только как обязанность, но и как гражданский долг. Наша любовь к Вам безгранична. Мы, матери хотим, чтобы был мир, спокойствие, чтобы мы могли растить своих детей без страха, с любовью. Вы дали это нам. Наша страна день ото дня благоустраивается, во всех cферах наблюдается развитие. Верим, что Вы сможете освободить наши оккупированные земли без кровопролития, смерти. Желаем Вам здоровья, долгих лет жизни».

Орхан Велиев из Гаджигабульского района: «Уважаемый господин Президент, хочу от своего имени и от имени жителей Гаджигабульского района выразить Вам признательность. Благодаря Вашей мудрой работе, проводимой против вируса COVID-19, распространенного по всему миру, Азербайджан занимает место среди стран с наименьшим количеством инфекций и минимальным ущербом. В этой сложной и трудной ситуации Вы, находясь рядом с азербайджанским народом, помогли ему материально и морально. Самое главное – думать о народе, ставить его интересы превыше всего. Господин Президент, еще раз выражаю Вам благодарность за внимание о народе и работу, проделанную в нашем районе в последние годы, желаю Вам новых успехов в дальнейших делах».

Шахсанам Худаева из города Ширван: «Уважаемый господин Президент, я, жительница города Ширван наблюдаю за предпринимаемыми Вами шагами в эти трудные дни. Вы успешно руководите независимым Азербайджанским государством, фундамент которого заложен великим лидером, ведете его вперд. Вы проявляете большую самоотверженность в это трудное время и осуществляете широкомасштабную работу по удовлетворению как материальных, так и моральных потребностей людей, защите их здоровье. Верю, что принимаемые меры по борьбе с пандемией дадут положительные результаты и мы вместе победим инфекцию. Дорогой Президент, от себя лично и от имени всех ширванцев выражаю Вам глубокую благодарность за проделанную работу по защите здоровья народа. Мы, ширванцы всегда поддерживаем Вас и всегда с Вами в борьбе за развитие нашей государственности. Желаю Вам успехов в работе во имя независимого, сильного Азербайджана».

Еще один житель города Ширван Эльчин Гасанов выражает главе государства признательность следующими словами: «Уважаемый господин Президент, я горжусь, что являюсь азербайджанцем. Азербайджан – моя Родина, мой край. Я счастлив и горжусь, что живу в Азербайджане. Но моя самая большая гордость – это Вы, уважаемый Президент. Горжусь Вашей заботой о гражданах. Шаги, предпринятые Вами в то время, когда весь мир переживает экономический кризис, в том числе открытие 11 июня в Хатаинском районе города Баку 110/35/10-киловольтной подстанции «Ахмедли» Открытого акционерного общества «Азерэнержи», направлены на благо нашего народа, его счастливое будущее. Я благодарен Вам за это. Да хранит Вас Всевышний!».

Эльмир Теймуров из поселка Гузанлы Агдамского района: «Уважаемый господин Президент, я, как представитель азербайджанской молодежи пишу Вам это письмо с чувством большой гордости и любви. Я внимательно наблюдаю за процессами, происходящими в мире, а также в Азербайджане, Вашей деятельностью, Вашими неоценимыми заслугами перед азербайджанским народом, высоко оцениваю особое значение, придаваемое молодому поколению. В то время, когда мир находится в состоянии войны с невидимым врагом под названием коронавирус, наша страна несет меньше потерь, чем развитые страны мира, в результате принятых Вами очень серьезных, устойчивых и эффективных мер. Азербайджанский народ всегда чувствовал Вашу любовь и всегда поддерживал Вас. Ваша поездка в Агдам в такое трудное время вызвала у нас радость. Все агдамцы, карабахцы высоко оценили Вашу поездку, и мы вновь увидели, что мы не одни. Народ почувствовал, что он не один во время пандемии. Каждое Ваше обращение призывало азербайджанский народ быть более внимательным в борьбе с этим вирусом. Мы счастливый народ, что у нас есть такой Президент, как Вы. Выражаю Вам глубокую признательность. Молодое поколение с Вами. За Вами стоит и будет стоять азербайджанский народ, который любит Вас. Господин Президент, именно Ваши тесные, искренние отношения с народом дают нам эту силу. Желаю Вам еще больших успехов в работе».