Президент Северной Македонии поздравил Президента Ильхама Алиева

Политика 22 июня 2020 18:43 (UTC+04:00)
Президент Северной Македонии поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Президент Республики Северная Македония Стево Пендаровски поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с национальным праздником страны.

"Ваше превосходительство.

Для меня особая честь от имени граждан Республики Северная Македония и от себя лично передать Вам искренние поздравления и пожелания прогресса Вашей стране по случаю национального праздника Азербайджана - Дня Республики.

Пользуясь этой приятной возможностью, хочу также выразить надежду на дальнейшее развитие и углубление сотрудничества между Северной Македонией и Азербайджаном во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

Ваше Превосходительство, прошу принять мои заверения в глубочайшем почтении", - говорится в послании.

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