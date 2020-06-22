Президент Северной Македонии поздравил Президента Ильхама Алиева
БАКУ /Trend/ - Президент Республики Северная Македония Стево Пендаровски поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с национальным праздником страны.
"Ваше превосходительство.
Для меня особая честь от имени граждан Республики Северная Македония и от себя лично передать Вам искренние поздравления и пожелания прогресса Вашей стране по случаю национального праздника Азербайджана - Дня Республики.
Пользуясь этой приятной возможностью, хочу также выразить надежду на дальнейшее развитие и углубление сотрудничества между Северной Македонией и Азербайджаном во всех сферах, представляющих взаимный интерес.
Ваше Превосходительство, прошу принять мои заверения в глубочайшем почтении", - говорится в послании.
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